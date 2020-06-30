Через Крымский мост запущено грузовое железнодорожное сообщение

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:18:45+03:00

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По Крымскому мосту началось движение товарных поездов. Как и было намечено, 30 июня 2020 через Керченский пролив, навстречу друг другу, прошли два состава.

Как передает корреспондент КП-Крым, поезд из Крыма повез на материковую часть России продукцию предприятий республики, а вот встречный поезд был гружен топливом в цистернах, цементом и удобрениями.

В Министерстве транспорта России рассчитывают, что запуск грузовых поездов по Крымскому мосту сможет снизить цену на перевозку товаров в Крым и обратно примерно на 30-50%. В этом году грузопоток по мосту через Керченский пролив должен достигнуть трех миллионов тонн.

Напомним, что Крымский мост начали строить в 2015 году. Спустя три года - 16 мая 2018-го - была открыта его автомобильная часть. Пассажирские поезда пошли через Керченский пролив в декабре 2019 года.

А вот запуск грузовых поездов пришлось перенести. В ноябре 2018 года строители железной дороги нашли торговое поселение, построенное еще в IV веке до нашей эры. Участок трассы железнодорожной линии пришлось переносить на 140 метров южнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU