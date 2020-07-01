В Крыму с 1 июля заработают аквапарки и спа-комплексы
В Республике Крым с 1 июля начинается курортный сезон. На полуострове ждут в гости соотечественников с материковой части Российской федерации.
Так же сегодня снимается табу на работу концертных и кинозалов, детских игровых комнат, лабиринтов, закрытых плавательных бассейнов, тренажерных и фитнес-залов, батутных центров. Откроются водные аттракционы, бани и душевых, спа-салоны, аквапарки и различные сауны.
Все эти заведения для развлечения, отдыха, оздоровления были закрыты властями Республики Крым из-за угрозы распространения коронавируса весной 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU