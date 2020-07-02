По морю между Севастополем и Ялтой начала ходить «Комета»

2 Июль 2020 2020-07-02T11:08:52+03:00

Катер отправился в первый рейс 1 июля. Фото: Максим ГЛАЗКОВ.

Билеты в одну сторону стоят от 200 до 800 рублей

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Сезон навигации на катере «Комета» начался 1 июля. В 8.00 первый рейс отправился из Севастополя в Ялту от морского вокзала. В 10.00 он прибыл в южную столицу Крыма.

Билеты на первый рейс купили 95 пассажиров, что составило примерно 80% от максимальной вместимости (120 человек).

В обратный путь катер отправился от Ялтинского причала в 17.00. Число пассажиров на рейсе составило 100 человек.

Взрослый билет на «Комету» стоит 500 рублей, детский - 200 рублей. В комфорт-классе - 800 рублей.

Работа «Кометы» в 2020 году сопровождается мерами эпидемиологической безопасности: соблюдается масочный режим во время движения, при выявлении повышенной температуры тела (37,2 градуса и выше) - пассажир не допускается к поездке.

Справка КП

«Комета» имеет высокую эксплуатационную скорость – 65км/ч, автоматическую систему управления судном. Пассажирские салоны оборудованы мягкими креслами авиационного типа с откидными спинками и ремнями безопасности:

- в носовом пассажирском салоне – 25 мест (комфорт-класс);

- в среднем пассажирском салоне – 95 (стандартный класс).

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ИСТОЧНИК KP.RU