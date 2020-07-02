Из Крыма автобусом можно добраться до Белгорода и Тамани

2 Июль 2020 2020-07-02T18:10:19+03:00

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Новые межрегиональные маршруты «Симферополь – Белгород», «Ялта – Белгород» и «Керчь – Краснодар» с остановочным пунктом «Таманская автокасса» начали ходить от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс». Всего Крым с другими регионами РФ связан более чем 30 автобусными рейсами.

- На сегодняшний день из Крыма пассажиры могут отправиться в направлении таких городов, как Темрюк, Нальчик, Новороссийск, Сочи, Брянск, Москва, Ростов-на-Дону, Астрахань, - отметили в пресс-службе «Крымавтотранса». - В ближайшее время будет возобновлена работа межрегионального транспорта в Пятигорск, Анапу, Крымск, Липецк, Саратов, Махачкала, Невинномысск, Санкт-Петербург и маршрута Севастополь – Дербент.

Почти три месяца отсутствовало автобусное сообщение между Крымом и другими регионами России. С 26 июня движение было восстановлено. Рейсы стартовали в Москву, Ставрополь,Астрахань и Волгоград. Перечень направлений будет расширяться по мере поступления заявок на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU