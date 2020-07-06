В Ялте отметили день партизана и подпольщика

6 Июль 2020 2020-07-06T13:20:38+03:00

29 июня в России отмечают день партизана и подпольщика [фото]

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В Ялте в честь этой даты провели памятное мероприятие в одном из самых значимых мест, связанных с партизанским движением в Крыму – на кордоне Красного камня.

Он расположен в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Именно здесь 5 ноября 1941 года на высоте 1300 метров над уровнем моря состоялось первое сражение партизанского отряда с немецкими захватчиками.

В память об этом бое на кордоне «Красный Камень» в 1959 году был установлен памятник. Он находится неподалеку от братской могилы героических партизан.

Возложение цветов.Фото: Максим Глазков

4 июля на кордон Красного камня поднялась делегация ялтинцев. Силами городской власти и общественности был организован митинг, во время которого были возложены цветы в честь павших партизан.

Среди участников события был и сын Ильи Вергасова одного из бойцов партизанского подполья и автора книги «Крымские тетради» - Владимир Вергасов. Он выступил и поделился воспоминаниями о своем отце.

После возложения цветов собравшиеся склонили головы в минуте молчания. Члены делегации также посетили уникальный музей партизанской славы «Красный камень», в котором находятся редкие архивные документы, фотографии, вещи и оружие участников ялтинского партизанского движения. Всего в 1941-1944 годах на территории Крыма действовали 62 отряда, не считая подпольных групп в населенных пунктах. В них насчитывалось около 13 тысяч бойцов.

Мероприятие прошло при поддержке "КрымСПАС".Фото: Максим Глазков

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ИСТОЧНИК KP.RU