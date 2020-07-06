В Ялте отметили день партизана и подпольщика
В Ялте в честь этой даты провели памятное мероприятие в одном из самых значимых мест, связанных с партизанским движением в Крыму – на кордоне Красного камня.
Он расположен в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Именно здесь 5 ноября 1941 года на высоте 1300 метров над уровнем моря состоялось первое сражение партизанского отряда с немецкими захватчиками.
В память об этом бое на кордоне «Красный Камень» в 1959 году был установлен памятник. Он находится неподалеку от братской могилы героических партизан.
Возложение цветов.Фото: Максим Глазков
4 июля на кордон Красного камня поднялась делегация ялтинцев. Силами городской власти и общественности был организован митинг, во время которого были возложены цветы в честь павших партизан.
Среди участников события был и сын Ильи Вергасова одного из бойцов партизанского подполья и автора книги «Крымские тетради» - Владимир Вергасов. Он выступил и поделился воспоминаниями о своем отце.
После возложения цветов собравшиеся склонили головы в минуте молчания. Члены делегации также посетили уникальный музей партизанской славы «Красный камень», в котором находятся редкие архивные документы, фотографии, вещи и оружие участников ялтинского партизанского движения. Всего в 1941-1944 годах на территории Крыма действовали 62 отряда, не считая подпольных групп в населенных пунктах. В них насчитывалось около 13 тысяч бойцов.
Мероприятие прошло при поддержке "КрымСПАС".Фото: Максим Глазков
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ИСТОЧНИК KP.RU