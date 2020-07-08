Пользователи соцсетей Крыма обнаружили виновников утечки интернет-трафика

8 Июль 2020 2020-07-08T09:34:08+03:00

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Лавина туристов, хлынувших в Крым после прекращения режима самоизоляции, помимо огромной радости крымчан от наплыва гостей, принесла некоторые трудности в пользовании интернетом.

Суть проблемы заключается в том, что в Крыму появился вид мошенничества, когда ушлые «бизнесмены» предлагают крымчанам приобрести дешевый домашний интернет.

Но за эту цену клиенты получают соединение с интернетом с такой низкой скоростью, при которой даже обычные страницы грузятся неимоверно долго, не говоря уже о загрузке фото или просмотре видео.

Характерно, что в тех многоквартирных домах, где появился «дешевый» провайдер, интернет пропадает у всех жильцов.

Первыми отреагировали люди, чья работа непосредственно связана с интернетом. Вот что пишет известный крымский блогер София Белкина:

- У меня тут на досуге барахлил интернет, попросила знакомого помочь. Думала, роутер решил отдать богу душу наконец, он у меня ветеран, лет пять ему что ли. Ан нет, дело не в нем. Знакомый айтишник рассказал очень интересную фишку про интернет на полуострове. Оказывается, сейчас это в Крыму не редкость. Завелись какие-то смышленые ребята, которые под видом обычного абонента покупают безлимитный тариф мобильного интернета у провайдера и перепродают гражданам как бы дешевый домашний интернет. Цена вроде ниже рынка, но и скорость ниже плинтуса. В итоге интернет ложится уже у всех. В наваре только эти ребята.

И возмущенно добавляет:

- Мальчиков с опросниками якобы от провайдеров, которые вечно таскаются по подъездам видели? Это вот неспроста. Они тырят наш интернет, ребятки, а я потом фоточки на Фейсбук загрузить не могу! Попахивает крупным мошенничеством. Да я лучше 150 рублей приплачу провайдеру напрямую, чтобы нормальный интернет иметь без посредников.

Ей вторит Крымский телеграмм-канал:

- На полуострове развился новый вид курортного бизнеса – покупка неимитированного тарифа (под видом обычного абонента-физлица с дальнейшей нелегальной перепродажей трафика уже в розницу). Печаль в том, что мобильная сеть на такие фокусы технически не рассчитана, поэтому страдать от барыг-перекупов будем мы все солидарно. Тут либо «дешевый» интернет, либо надежный. Лично мы бы выбрали все же второе.

Блогер из Судака, Сандро Кириак, предполагает, что падение интернет-трафика связано еще и с тем, что у многих стоят на закачке большое количество торрентов.

- Слышал от знакомого инженера, который работает на местного мобильного оператора, что у них некоторые абоненты выкачивают по терабайту в месяц на мобильных тарифах!!! Ну, то есть, кто-то там какие-то схемы мутит, а в итоге другие честные абоненты страдают.

Действительно, вариантов ответа для чего некоторым пользователям такой трафик совсем немного. Это либо нелегальный субпровайдинг, когда с безлимитной симки идет раздача «домашнего интернета», к примеру, на мини-отель или на десяток комнат под сдачу курортникам в частном секторе. Либо подключение домашнего интернета к торрентам, когда по схеме «закачка-раздача» гражданин получает деньги за раздачу скаченных файлов.

Как бы то ни было, от этих «аномальных потребителей» страдает все, ибо сеть технически на такое не рассчитана.

В свою очередь, два крупнейших сотовых оператора Крыма – Win mobile и Волна мобайл – сообщили, что оповещают роуминговых партнеров об аномальном потреблении интернет-трафика некоторыми абонентами.

- Мы иногда фиксируем в сети аномальное потребление трафика отдельными абонентами на некоторых элементах сети (базовых станциях). Это бывают и роуминговые абоненты. Их действия, а в отдельных случаях они выкачивают до 1 терабайта трафика в месяц, существенно снижают качество связи и скорость доступа в интернет у других абонентов, которые находятся в зоне действия именно этого элемента сети – как наши собственные абоненты, так и других операторов в роуминге. Мы своевременно оповещаем о подобных инцидентах наших роуминговых партнеров. Мы продолжаем нашу работу с партнерами для обеспечения оптимального качества связи для всех. При этом рассчитываем на то, что наши роуминговые партнеры приложат максимальные усилия для того, чтобы не создавать зоны критической нагрузки в сети местных операторов, - пояснили представители крымских мобильных операторов.

Подводя итоги можно успокоить крымчан. Операторы мобильной связи в курсе существующих проблем и предпринимают все меры, чтобы интернет на полуострове был быстрый и бесперебойный.

Конечно, меры противодействия интернет-мошенникам и особо «экономным» гражданам вынуждены, но без них не наладить нормальную работу для остальных жителей Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU