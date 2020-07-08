За сутки в Крыму утонули три человека

8 Июль 2020 2020-07-08T11:37:13+03:00

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В Крыму за прошедшие сутки три человека погибли на водных объектах, двоих удалось спасти.

В Керченском проливе в районе Аршинцево спасли 68-летнюю купальщицу и ее супруга. Женщину унесло на 1 км от берега и самостоятельно выбраться она не смогла. Муж кинулся спасать жену, и поддерживал ее до прихода помощи. Обоих подняли на борт пограничного катера и доставили на берег. От госпитализации они отказались.

В селе Межводное Черноморского района на расстоянии 200 метров от берега обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказалс 70-летний турист из Тюмени. Проводится расследование.

В селе Поповка Сакского района на Центральном пляже очевидцами вытащили на берег 36-летнего мужчину без признаков жизни. Пляж не оборудован для купания, спасательный пост отсутствует. Обстоятельства гибели уточняются.

В селе Владиславовка Кировского района в Северо-крымском канале обнаружено тело 40-летнего местного жителя. Спасатели извлекли его из воды. Подробности выясняются.

Всего в Крыму с начала года произошло 22 происшествия на воде, в результате которых погибли 19 человек, спасены 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU