2020-07-08T11:37:13+03:00
Происшествия

За сутки в Крыму утонули три человека

Двоих спасли
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
За сутки в Крыму утонули троеЗа сутки в Крыму утонули троеФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

В Крыму за прошедшие сутки три человека погибли на водных объектах, двоих удалось спасти.

В Керченском проливе в районе Аршинцево спасли 68-летнюю купальщицу и ее супруга. Женщину унесло на 1 км от берега и самостоятельно выбраться она не смогла. Муж кинулся спасать жену, и поддерживал ее до прихода помощи. Обоих подняли на борт пограничного катера и доставили на берег. От госпитализации они отказались.

В селе Межводное Черноморского района на расстоянии 200 метров от берега обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказалс 70-летний турист из Тюмени. Проводится расследование.

В селе Поповка Сакского района на Центральном пляже очевидцами вытащили на берег 36-летнего мужчину без признаков жизни. Пляж не оборудован для купания, спасательный пост отсутствует. Обстоятельства гибели уточняются.

В селе Владиславовка Кировского района в Северо-крымском канале обнаружено тело 40-летнего местного жителя. Спасатели извлекли его из воды. Подробности выясняются.

Всего в Крыму с начала года произошло 22 происшествия на воде, в результате которых погибли 19 человек, спасены 4.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Этим летом туристов из России больше не будут отправлять в обсерваторы
На керченского мальчика напала домашняя овчарка
Аксенов: Проверить соблюдение социальной дистанции на пляжах Крыма невозможно
Сергей Аксенов заявил о возможном падении турпотока в Крым на 15%
В Феодосии установят памятник в Черном море
Сотрудница администрации Керчи заболела коронавирусом
Пьяный велосипедист в Евпатории плюнул в водителя и напал на полицейского
Глава РК Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму 2020
За сутки в Крыму утонули три человека
На полуострове 8 июля ожидается гроза
Отели Крыма заполнены до конца сезона на 90%
В праздновании Дня ВМФ в Севастополе примут участие 50 кораблей
Пользователи соцсетей Крыма обнаружили виновников утечки интернет-трафика
Погода в Крыму на 8 июля: дожди и тепло до +32
На 7 и 8 июля в Крыму объявили штормовое предупреждение
Жительница Симферополя в 56 лет родила двойняшек
Начальник батайской колонии 3 года использовал заключенного как рабочую силу
Сергей Аксенов: члены экстремистской организации в Крыму - вина Украины
В Симферополе и Севастополе 8 июля частично отключат электричество
Власти Ялты рассчитывают на приезд 4 миллионов туристов
Замначальника полиции в Евпатории торговал информацией о трупах
В Евпатории пляж облюбовал журавль-красавка
В Крыму отремонтируют автодорогу Нижнегорский - Белогорск
Часть Симферополя 9 июля на день останется без воды
В районе Мраморной пещеры 5 часов разыскивали двух женщин
Аэропорт Симферополя вернулся к прошлогоднему числу обслуживаемых направлений
В Керченском проливе спасли 68-летнюю купальщицу
Крым и ДНР свяжут автобусные рейсы
Крымские курорты стали в 2 раза популярнее после пандемии