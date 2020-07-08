Сергей Аксенов заявил о возможном падении турпотока в Крым на 15%

8 Июль 2020 2020-07-08T13:25:26+03:00

Власти ожидают падение туристического потока в Крым в связи с коронавирусом. Фото: Никита ПОЛЬКО

В прошлом году республика приняла больше 7 миллионов туристов

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В курортном сезоне 2020 Республика Крым ожидает падение туристического потока на 10-15%.

Об этом 8 июля во время онлайн пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в прошлом сезоне Крым принял более 7 миллионов отдыхающих. В этом году давать прогнозы относительно потока курортников сложно. Тем не менее, власти ожидают, что падение может составить от 10 до 15%.

Ранее министр курортов Крыма Вадим Волченко сообщал, что только в июле республика сможет принять от 1 до 1,5 миллиона туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU