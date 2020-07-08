2020-07-08T13:37:38+03:00
Общество

Аксенов: Проверить соблюдение социальной дистанции на пляжах Крыма невозможно

Глава Крыма заявил, что на полуострове открыто около 400 пляжей
Никита ПОЛЬКО
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Отдыхающие должны лежать на расстоянии полтора метра друг от друга. Фото: Архив "КП".Отдыхающие должны лежать на расстоянии полтора метра друг от друга. Фото: Архив "КП".
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В курортном сезоне 2020 на территории Республики Крым к приему туристов готово около 450 пляжей.

Об этом 8 июля во время онлайн пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, на пляжах идет информирование отдыхающих о мерах предосторожности и обязательном соблюдении социальной дистанции. Однако проверить, действительно ли туристы соблюдают эти рекомендации – невозможно.

- В санаториях и отелях еще можно проверить, соблюдается ли социальная дистанция. Но на других пляжах это сделать невозможно, - заявил Аксенов.

Напомним, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора на пляжах обязательно должна соблюдаться дистанция в полтора метра межу отдыхающими. При этом носить защитные маски у моря не следует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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