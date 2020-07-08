Аксенов: Проверить соблюдение социальной дистанции на пляжах Крыма невозможно
В курортном сезоне 2020 на территории Республики Крым к приему туристов готово около 450 пляжей.
Об этом 8 июля во время онлайн пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, на пляжах идет информирование отдыхающих о мерах предосторожности и обязательном соблюдении социальной дистанции. Однако проверить, действительно ли туристы соблюдают эти рекомендации – невозможно.
- В санаториях и отелях еще можно проверить, соблюдается ли социальная дистанция. Но на других пляжах это сделать невозможно, - заявил Аксенов.
Напомним, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора на пляжах обязательно должна соблюдаться дистанция в полтора метра межу отдыхающими. При этом носить защитные маски у моря не следует.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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