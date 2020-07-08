Этим летом туристов из России больше не будут отправлять в обсерваторы
В курортном сезоне 2020 власти Крыма не будут возвращаться к обязательной обсервации приезжающих туристов, даже если произойдет вторая вспышка распространения коронавируса.
Об этом 8 июля во время онлайн пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, насильно помещать в обсерваторы республики приезжающих курортников не имеет смысла, поскольку курортный сезон 2020 в Крыму уже стартовал на полную мощность.
- Нам надо научиться жить и выживать с этим. Будем ждать появление вакцины, - отметил Сергей Аксенов.
Напомним, что с 1 июля Крым открыл свои двери для туристов из других регионов России. Только за этот месяц власти региона планируют, что полуостров сможет принять от 1 до 1,5 миллиона курортников.
Тем не менее, отдых в республике для организованных групп детей из российских регионов, за исключением Крыма и Севастополя, пока запрещен. Также действует масочный режим и обязательное требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В том числе и на пляжах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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