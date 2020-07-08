2020-07-08T15:51:12+03:00
Общество

Глава Крыма объяснил мутную воду в кранах жителей Симферополя

С очисткой воды не справлялись очистные сооружения
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Симферопольцы с начала июля жалуются на цвет воды.Симферопольцы с начала июля жалуются на цвет воды.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Глава Крыма Сергей аксенов пообещал симферопольцам проверить качество воды контрольными замерами, сообщает Крымское информационное агентство. С начала июля жители некоторых районов города жалуются на ржавую воду.

- За 3-4 дня мы получили более 20 миллионов кубометров притока в Симферопольское водохранилище. Возможно, в связи с этим на определенном этапе очистные сооружения не справлялись с очисткой воды. Тем не менее, послезавтра будут проведены замеры, - уточнил Аксенов на онлайн пресс-конференции.

Помимо этого глава РК напомнил о федеральном проекте «Чистая вода», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

- Мы должны до 2024 года увеличить этот показатель до 11% и в течение следующих трех лет обеспечить всех питьевой водой, - уточнил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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