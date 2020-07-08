Путин выделил Крыму еще 30 миллиардов на ремонт дорог
В этом году Республика Крым получит еще 30 миллиардов рублей на ремонт дорог, сообщил во время онлайн пресс-конференции глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, решение выделить деньги Крыму принял лично президент РФ Владимир Путин.
- В этом году эта цифра составляет 17 миллиардов рублей, - уточнил Аксенов.
За эти деньги планируют привести в порядок муниципальные и региональные дороги.
- Программа рассчитана на три года, она предусматривает 30 миллиардов только на дорожное строительство - это плюсом к федеральной целевой программе, - подчеркнул Сергей Аксенов.
Также по его словам, сегодня власти региона готовят проекты по съездам в южнобережных поселках Крыма и тех поселках, которые примыкают к морю.
- В этом году мы проектируем транспортные развязки в Симферополе, Ялте, которые помогут разгрузить дороги от пробок, - заключил Аксенов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU