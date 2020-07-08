2020-07-08T17:14:15+03:00
Экономика

Путин выделил Крыму еще 30 миллиардов на ремонт дорог

В этом году республика получит 17 миллиардов
Никита ПОЛЬКО
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Финансирование рассчитано на три года.Финансирование рассчитано на три года.
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В этом году Республика Крым получит еще 30 миллиардов рублей на ремонт дорог, сообщил во время онлайн пресс-конференции глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, решение выделить деньги Крыму принял лично президент РФ Владимир Путин.

- В этом году эта цифра составляет 17 миллиардов рублей, - уточнил Аксенов.

За эти деньги планируют привести в порядок муниципальные и региональные дороги.

- Программа рассчитана на три года, она предусматривает 30 миллиардов только на дорожное строительство - это плюсом к федеральной целевой программе, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Также по его словам, сегодня власти региона готовят проекты по съездам в южнобережных поселках Крыма и тех поселках, которые примыкают к морю.

- В этом году мы проектируем транспортные развязки в Симферополе, Ялте, которые помогут разгрузить дороги от пробок, - заключил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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