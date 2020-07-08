Пятерым задержанным запрещенной «Хизб ут-Тахрир» суд вынес меру пресечения
Киевский райсуд Симферополя определил меру пресечения пятерым задержанным ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Четверо отправлены под стражу до 2 сентября, один — под домашний арест на тот же срок.
Как сообщили в пресс-службе суда, троим фигурантам инкриминируется организация и участие в деятельности террористической организации, что влечет за собой пожизненный срок. Двое проходят как участники террористического сообщества, за что им грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, накануне бойцы ФСБ пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики задержали троих главарей группировки и 4 ее рядовых участников.
Члены террористической структуры вели антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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