2020-07-08T19:57:14+03:00
Происшествия

Пятерым задержанным запрещенной «Хизб ут-Тахрир» суд вынес меру пресечения

Четверо отправлены под стражу, один — под домашний арест
Анна КИРИЕНКО
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Задержаны 7 членов запрещенной организации. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ.Задержаны 7 членов запрещенной организации. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ.
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Киевский райсуд Симферополя определил меру пресечения пятерым задержанным ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Четверо отправлены под стражу до 2 сентября, один — под домашний арест на тот же срок.

Как сообщили в пресс-службе суда, троим фигурантам инкриминируется организация и участие в деятельности террористической организации, что влечет за собой пожизненный срок. Двое проходят как участники террористического сообщества, за что им грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, накануне бойцы ФСБ пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики задержали троих главарей группировки и 4 ее рядовых участников.

Члены террористической структуры вели антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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