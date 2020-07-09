«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку

9 Июль 2020 2020-07-09T11:56:54+03:00

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Радостное событие - открытие туристического сезона на полуострове - омрачают пробки и заторы на дорогах. К теплому и ласковому морю потянулся бесконечный караван автомобилей с материка, который не могут вместить местные трассы и улочки.

- Уважаемые туристы, воздержитесь от поездок в наш уютный и самый лучший курортный городок Судак на личном автомобиле! Улица Ленина стоит. Нужно 35-40 минут, чтобы доехать от центра до рынка! Поймите, что наш город не приспособлен к такому количеству автомобилей, - пишут местные жители в паблике «Подслушано Судак/VK».

Автор поста дает совет:

- А если приехали, то припаркуйтесь и до отъезда не пользуйтесь без особой надобности своим авто. Спасибо за понимание!

Пользователи делятся своими мнениями, живо комментируя этот пост-призыв: «Терпите! Сами же назвали гостей, чтобы деньги заработать!»; «Эвакуатор нужно пригнать в городе! Пробка из-за рынка, где машины ставят без правил!»; «Судаку нужны парковки и нормальные дороги, но видимо - это не наш метод»; «Зачем гнать машину с материка, если нельзя на ней по полуострову кататься?!»; « Из-за туристов приходится на час раньше на работу выезжать. Господа, ходите пешочком. В кайф же пройтись, проветриться».

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ИСТОЧНИК KP.RU