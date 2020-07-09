2020-07-09T11:56:54+03:00
Общество

«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку

Отдыхающих призывают пользоваться общественным транспортом
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Судак трещит по швам от наплыва транспорта. Фото: Подслушано Судак/VKСудак трещит по швам от наплыва транспорта. Фото: Подслушано Судак/VK
Изменить размер текста:

Радостное событие - открытие туристического сезона на полуострове - омрачают пробки и заторы на дорогах. К теплому и ласковому морю потянулся бесконечный караван автомобилей с материка, который не могут вместить местные трассы и улочки.

- Уважаемые туристы, воздержитесь от поездок в наш уютный и самый лучший курортный городок Судак на личном автомобиле! Улица Ленина стоит. Нужно 35-40 минут, чтобы доехать от центра до рынка! Поймите, что наш город не приспособлен к такому количеству автомобилей, - пишут местные жители в паблике «Подслушано Судак/VK».

Автор поста дает совет:

- А если приехали, то припаркуйтесь и до отъезда не пользуйтесь без особой надобности своим авто. Спасибо за понимание!

Пользователи делятся своими мнениями, живо комментируя этот пост-призыв: «Терпите! Сами же назвали гостей, чтобы деньги заработать!»; «Эвакуатор нужно пригнать в городе! Пробка из-за рынка, где машины ставят без правил!»; «Судаку нужны парковки и нормальные дороги, но видимо - это не наш метод»; «Зачем гнать машину с материка, если нельзя на ней по полуострову кататься?!»; « Из-за туристов приходится на час раньше на работу выезжать. Господа, ходите пешочком. В кайф же пройтись, проветриться».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не приезжайте в Судак на личных авто»: Курортный город превратился в большую пробку
Крымские аграрии убрали 214 тысяч гектаров посевных
В Крыму запустили первые в Европе инкубаторы белоногой креветки
Погода в Крыму на 9 июля: без осадков и тепло до + 30
В Симферополе и Севастополе 9 июля частично отключат электричество
Пятерым задержанным запрещенной «Хизб ут-Тахрир» суд вынес меру пресечения
Банда браконьеров из Крыма попалась на торговле черной икрой
Наплыв туристов может остановить дорожное движение в Крыму
Власти Крыма рвут договор с подрядчиком реставрации Воронцовского дворца
Путин выделил Крыму еще 30 миллиардов на ремонт дорог
Москвич продал крымчанке несуществующую землю за 30 тыс. долларов
В Крыму больше трех тысяч пар сыграли свадьбу за 6 месяцев этого года
Дети из Крыма и Севастополя смогут отдохнуть в «Артеке» этим летом
Глава Крыма объяснил мутную воду в кранах жителей Симферополя
Этим летом туристов из России больше не будут отправлять в обсерваторы
На керченского мальчика напала домашняя овчарка
Аксенов: Проверить соблюдение социальной дистанции на пляжах Крыма невозможно
Сергей Аксенов заявил о возможном падении турпотока в Крым на 15%
В Феодосии установят памятник в Черном море
Сотрудница администрации Керчи заболела коронавирусом
Пьяный велосипедист в Евпатории плюнул в водителя и напал на полицейского
Глава РК Сергей Аксенов даст онлайн пресс-конференцию о старте туристического сезона в Крыму 2020
За сутки в Крыму утонули три человека