Всех членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир» отправили под арест

9 Июль 2020 2020-07-09T12:40:23+03:00

Один участник группировки будет находиться под домашним арестом

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Еще двоим членам запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» избрана мера пресечения. Киевский районный суд Симферополя отправил задержанных по арест.

Один член группировки отправлен под домашний арест в связи с его состоянием здоровья, остальных заключили под стражу на два месяца.

8 июля Киевский райсуд Симферополя определил меру пресечения пятерым задержанным ячейки. Четверо отправлены под стражу до 2 сентября, один — под домашний арест на тот же срок.

Как сообщили в пресс-службе суда, троим фигурантам инкриминируется организация и участие в деятельности террористической организации, что влечет за собой пожизненный срок. Двое проходят как участники террористического сообщества, за что им грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, накануне бойцы ФСБ пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики задержали троих главарей группировки и 4 ее рядовых участников.

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ИСТОЧНИК KP.RU