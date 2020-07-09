2020-07-09T15:31:54+03:00
Общество

К Симферополю Минобороны подведет трубопровод для переброса воды

Перебрасывать воду будут из Тайганского водохранилища в Симферопольское
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Перебрасывать воду будут из Тайганского водохранилища в Симферопольское.Перебрасывать воду будут из Тайганского водохранилища в Симферопольское.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Для ежедневного переброса 60 тысяч кубометров воды из Белогорского района в Симферополь подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод.

- Сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского, - объяснил на онлайн-конференции глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он также подчеркнул, что количества воды в трех основных водохранилищах, снабжающих крымскую столицу, хватит на 110 дней.

С июня уже работают водоводы в Бахчисарайском и Сакском районах. В сутки они перерабатывают 45 тысяч кубометров воды.

Симферополю каждый день нужно 160 тысяч кубометров. По словам Аксенова, новый водовод поможет смягчить ситуацию в период засухи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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