К Симферополю Минобороны подведет трубопровод для переброса воды
Для ежедневного переброса 60 тысяч кубометров воды из Белогорского района в Симферополь подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод.
- Сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского, - объяснил на онлайн-конференции глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Он также подчеркнул, что количества воды в трех основных водохранилищах, снабжающих крымскую столицу, хватит на 110 дней.
С июня уже работают водоводы в Бахчисарайском и Сакском районах. В сутки они перерабатывают 45 тысяч кубометров воды.
Симферополю каждый день нужно 160 тысяч кубометров. По словам Аксенова, новый водовод поможет смягчить ситуацию в период засухи.
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ИСТОЧНИК KP.RU