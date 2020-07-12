В Ялте отменили концерт участников «Тавриды»

12 Июль 2020 2020-07-12T13:37:07+03:00

В Крыму до сих пор запрещены любые массовые мероприятия

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Запланированный в Ялте шоу-концерт молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» отменили.

- Запланированный на сегодня, 12 июля, на 18.00, шоу-концерт молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» на ялтинской набережной отменен в связи с запретом проведения массовых мероприятий. Организаторы приносят свои извинения за предоставленные неудобства, — сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Напомним, у круглого фонтана на набережной должны были выступить артисты разных творческих индустрий, музыкальных и танцевальных коллективов. Гостями концерта должны были стать телеведущая «Первого канала» и тревел-журналист Ирина Пудова, основатель социального проекта «Команда Звездный Десант» и член экспертного совета при комитете Государственной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Злата Чепурная.

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ИСТОЧНИК KP.RU