Завершился ежегодный танцевальный фестиваль Yalta Summer Jam

В странах СНГ популярен брейкданс и хип-хоп движение Фото: Максим Глазков

В Ялте отшумел 12-й танцевальный фестиваль Yalta SUMMER JAM 2020. Несмотря на все сложности, связанные с введенными ковид-ограничениями, фестиваль все-таки удалось провести.

С дней с 9 по 12 июля на новой для фестиваля локации - пляже Солнечном - проходили танцевальные батлы, конференции, мастер-классы. География участников оказалась довольно обширна - от Дальнего Востока до Крыма. Почти тысяча танцоров - это меньше, чем в прошлом году, когда на «джем» приехало втрое больше людей.

- В странах СНГ достаточно популярен брейкданс и хип-хоп движение, а профессиональный уровень наших танцоров вполне отвечает международному, - говорит один из главных организаторов фестиваля Руслан Новиков. - Нам, конечно, хотелось бы, чтобы приехало как можно больше людей. Но чисто с технической точки зрения организаторам с меньшим количеством работать проще, да и новая локация оказалась довольно удобной для такого формата.

На фестивале собралось много молодежи Фото: Максим Глазков

На мероприятие приехали все заявленные звезды: многократные чемпионы мира по брейкдансу «Top Nine», музыкальные коллективы «Lovanda», «South band», а также специальный гость из Москвы, хэдлайнер фестиваля - Steppa Style.

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