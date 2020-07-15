В Ялте полиция сутки искала восьмилетнего мальчика, который решил пройтись

15 Июль 2020 2020-07-15T11:42:48+03:00

Все это время ребенок просто гулял по городу, не предупредив старших. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Ялте 14 июля пропал восьмилетний мальчик Илья. Об исчезновении ребенка в полицию заявила его бабушка. Мальчики ушел гулять в 8.30, но домой так и не вернулся.

Во время поисков сотрудники полиции проверили все детские площадки, скверы и парки, обзвонили всех друзей и знакомых мальчика. Оказалось, что в это время ребенок просто гулял по городу, не предупредив старших.

После благополучного исхода истории с Ильей и его матерью провели профилактические беседы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, в мае текущего года в Ленинском районе пропала шестилетняя девочка. В день трагедии она вместе с отцом и другом семьи отправилась на рыбалку на Северо-Крымский канал. Взрослые увлеклись распитием алкоголя, ребенок остался без присмотра. О малышке вспомнили ближе к вечеру, но той уже и след простыл. В полицию обратилась бабушка пропавшего ребенка.

Во время расследования выяснилось, что отец отправил девочку домой вместе со своим другом. Тот, воспользовавшись беспомощностью ребенка, надругался над ней и утопил.

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ИСТОЧНИК KP.RU