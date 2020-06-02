За убийство и насилие над шестилетней девочкой из Ленинского района Крыма задержали друга ее семьи

Следственный комитет обнародовал новые подробности по делу пропавшей 6-летней Карины Л. из Ленинского района Крыма. 39-летний друг ее отца признался в том, что совершил сексуальное насилие над малышкой, а затем столкнул ее в Северо-Крымский канал.

Напомним, 31 мая житель поселка Ленино вместе со своим другом пошел на Северо-Крымский канал порыбачить. Ребенка он взял с собой. Там мужчины напились - и горе-папаша потерял дочь из виду. Он даже не заявил об исчезновении девочки в полицию, это позднее сделала бабушка.

Полиция, следователи, сотрудники МЧС, Росгвардии, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым» развернули масштабную поисковую операцию в надежде найти малышку живой, однако днем 1 июня тело ребенка обнаружили на дне Северо-крымского канала - недалеко от места злополучной рыбалки.

Тело девочки нашли на дне Северо-Крымского канала

Поначалу уголовное дело возбудили в отношении отца Карины - по факту оставления ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ). Мужчину задержали.

А затем его друг и собутыльник признался, что вызвался проводить девочку до дома. Отец, будучи сильно пьян, согласился на это.

Друг семьи сам вызвался проводить ребенка домой. Фото: пресс-служба СКР

- По пути следования близкий друг семьи совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду. Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведенной медицинской экспертизой, - сообщили в пресс-службе СКР.

Мужчина написал явку с повинной, его задержали. В отношении друга семьи возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «б» ч.4 ст.132, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело

Расследование продолжается. Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства трагедии.

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