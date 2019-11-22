Избил и утопил в ванной: Мать раскрыла детали убийства пятилетней Даши из крымского села

Родные пятилетней Даши Пилипенко, которую убил отчим, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале рассказали подробности жуткого преступления.

МЕНЕДЖЕР, А НЕ ПРОСТИТУТКА

- До последнего думала, что Александр прячет Дашу и таким образом выманивает меня, чтобы я прилетела в Крым, - рассказала 23-летняя Екатерина, мама убитой девочки. - Он же не знал, что я нахожусь в Китае.

Девушка прилетела в Китай только 13 ноября, а уже на следующий день, узнав об исчезновении дочки, купила билеты обратно.

Катя призналась: уехала за границу, чтобы заработать на адвоката, который помог бы ей развестись и забрать у мужа Александра детей. Мужчина удочерил Дашу, а двухлетний Миша - их общий сын.

- У нас были сложные отношения, и я хотела развода. Мы уже год не жили вместе, - и Екатерина называет причину разрыва. - Он ведь старше меня на 20 лет. У нас не было разлада – он просто хотел все контролировать, а мне же нужна свобода.

Всех интересовала, кем же Катя работала в Китае. На этот счет было много самых разных предположений.

- В интернете гуляют слухи, что я проституткой в Китае была. На деле же я – менеджер по работе с персоналом: закупить чай, кофе, сливки, костюмы. Следила за девушками, чтобы все у них было в порядке, - рассказала Катя.

При этом она не стала уточнять, на каком именно предприятии работала менеджером и за какими девушками ей приходилось следить.

ОТПУСТИЛА НА ОТДЫХ К МОРЮ

Екатерина объяснила, что Александр накопил около 300 тысяч рублей (закончил некий проект, получил дивиденды от общего с бывшей женой бизнеса), что вполне достаточно для двух месяцев отдыха в Крыму с детьми.

Преступление произошло в Раздольненском районе, Республики КрымФото: Галина КОВАЛЕНКО

А от села Кропоткино, где супруги два года назад купили дом, до Черного моря рукой подать – два-три километра.

Сначала шла речь о том, что Александр берет на отдых только Мишу, но Даша, узнав, что младший братик едет на море без нее, стала плакать и просить, чтобы взяли и ее.

- Он ее очень любил, воспитывал с двух лет, - говорит Екатерина. - Мы же в браке три года. И не правда, что Александр бил Дашу. Он был чутким человеком. За все время меня только один раз оскорбил, но потом месяц извинялся – у меня есть фото, как весь дом был завален цветами.

Но когда Катя осенью приехала за детьми, то «чуткий» мужчина отказался их возвращать.

- Хотела забрать Дашу и Мишу в Иваново (девушка там живет вместе с родителями). Но он не отдал детей и я обратилась в полицию, а там развели руками – он же законный отец.

«ЭТО ЧИСТИЛИЩЕ!»

Ребенка лишили жизни прямо в доме на улице Строителей, села Кропоткино Раздольненского района. В деревенском жилье есть все необходимое для цивилизованной жизни: свет, газ, санузел и ванная комната. И место для помывки – стало местом для убийства Даши.

Ребенка лишили жизни в доме.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Самое ужасное, что экспертиза показала, что он ее избил и утопил в ванне, - плачет несчастная мать. - Мне сказали, что у него была вспышка агрессии.

Точки над «i» расставили эксперты: Александр знал, что готовится развод и решил отомстить.

СПРАВКА "КП"

Даше скоро исполнилось бы 6 лет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

45-летний Александр Пилипенко 13 ноября принес в полицию Раздольненского района заявление об исчезновении своей падчерицы. Мужчина сообщил, что накануне выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку дома. Когда вернулся, дверь была открыта, а девочка пропала.

Когда отчим дал признательные показания и показал место, где спрятал тело убитой, его взяли под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/744557" frameborder="0"></iframe> Трагедия в крымском селе: Отчим убил 5-летнюю падчерицу Дашу Пилипенко.Девочку два дня искали 400 человек, а она все это время была мертваГалина КОВАЛЕНКО

Тело спрятали рядом с пересохшим Северо-Крымским каналом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Мертвую Дашу нашли возле пересохшего Северо-Крымского канала в куче перепревшего свиного навоза, как предсказала гадалка. Да и сам дом, где убили девочку, пользуется на селе дурной славой.

17 ноября, в день погребения убитой Даши, жители Раздольненского района начали собирать пожертвования на памятник.

На самих же похоронах сельчане хотели заставить маму Даши встать на колени и просить прощения. Так же возмущенные люди настояли, чтобы гроб с телом до кладбища несли на руках, а не везли в машине.

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