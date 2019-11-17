"Встань на колени": В Крыму маму убитой пятилетней Даши заставляли просить прощения

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-17T18:30:13+03:00

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В Крыму простились с Дашей Пилипенко, ставшей жертвой отчима. Гражданская панихида прошла перед клубом села Кропоткино Раздольненского района.

Прощаться с Дашей Пилипенко пришли несколько сотен человек. Многие из них принимали участие в ее поисках, которые шли почти два дня: люди бросили все свои дела в надежде найти девочку живой.

Как передает корреспондент КП- Крым на похоронах было много людей негативно настроенных по отношению к матери убитой. Сельчане посчитали, что в трагедии виноват не только отчим-убийца, но и мать ребенка.

- Мать-кукушка, встань на колени перед гробом, проси прощения у дочки, - негодовали люди.

Крымчане решили, что если бы мать Даши не уехала на заработки в Китай, оставив детей на мужа, то жизни ребенка ничего не угрожало бы.

Дашу Пилипенко с 13 ноября искал весь Крым. Отчим написал заявление в полицию об исчезновении девочки, но затем Александр признался следователям, что убил ее и указал место, где закопал ее тело. Мужчину задержали, а вечером 15 ноября суд избрал ему меру пресечения - заключение под стражу на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU