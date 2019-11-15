Следователи нашли тело пропавшей в Крыму 5-летней девочки, отчима подозревают в убийстве

Отчима пропавшей 5-летней Даши Пилипенко, которую уже несколько дней разыскивает весь Крым, задержали по подозрению в убийстве малышки.

Напомним, житель села Кропоткино Раздольненского района Александр 13 ноября написал в полицию заявление об исчезновении своей падчерицы.

- Мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Когда же вернулся 12 ноября, то дверь была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки дома не было. Поиски ребенка по селу результатов не принесли, - рассказали в пресс-службе СКР.

Искали малышку всем Крымом: работали сотрудники СКР, МВД, волонтеры, в частности - из поискового отряда "Лиза Алерт Крым". На полуостров приехали даже добровольцы из других регионов РФ. - всего около 400 человек Следком возбудил уголовное дело.

Следователи выясняют все обстоятельства дела. Фото: пресс-служба СКР

Криминалисты в ходе расследования определили, что к исчезновению девочки причастен ее отчим. Во время допроса он признался в убийстве Даши. Он рассказал, что убил падчерицу днем 12 ноября, а затем вывез тело из дома и закопал его недалеко от места жительства.

- С выездом на местность он указал конкретную точку, где сокрыл тело девочки, где оно и было обнаружено в ходе следственных действий, - сообщили в Следственном комитете.

Мужчина показал следователям, где зарыл тело падчерицы. Фото: пресс-служба СКР

По версии следствия, он забрал детей из детского сада - мол, две недели побудут дома из-за болезни, и попытался выехать на территорию Украины с младшим сыном. Пересечь границу не получилось, поэтому он написал заявление в полицию об исчезновении девочки.

Следственная группа работает в Раздольненском районе, чтобы установить все обстоятельства преступления. Назначены несколько экспертиз.

Подозреваемого задержали, ему готовятся предъявить обвинение.

Тем временем мама девочки Екатерина летит в Крым из Китая. Узнав об исчезновении малышки, она бросила работу в Поднебесной и с несколькими пересадками отправилась на полуостров.

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