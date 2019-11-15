В Крыму отчим взял с собой младшего сына, когда вез закапывать тело убитой падчерицы

Отчим 5-летней Даши Пилипенко взял с собой младшего сына Мишу, когда вез тело убитой падчерицы за пределы села, чтобы закопать.

- Просто в одежде? Не заворачивали в пакет? – следователь расспрашивает задержанного по подозрению в убийстве Александра Пилипенко, жителя села Кропоткино Раздольненского района Крыма.

- Нет, просто в одежде, - говорит отчим Даши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/744020" frameborder="0"></iframe> Отчим показал, где закопал тело убитой падчерицы.Оперативное видео СКР

Он рассказывает, как усадил уже мертвую девочку на заднее сиденье своего автомобиля, а младшего сына, двухлетнего Мишутку, решил не оставлять дома

- Взял с собой, на переднее сиденье усадил, - вспоминает Александр Пилипенко.

О том, как именно произошло детоубийство, в Следственном комитете пока молчат, задержанному еще не предъявили официальные обвинения. Обнародовали пока только крошечный фрагмент допроса:

- Раскаиваетесь? – интересуется следователь.

- В содеянном я раскаялся сразу же, в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что с ней произошло, - вздыхает отчим.

Напомним, 5-летнюю Дашу Пилипенко объявили в розыск 13 ноября, когда ее отчим написал заявление в полицию: якобы он оставил малышку дома и ушел по делам вместе с младшим сыном, а когда вернулся, дверь была открыта, а старшего ребенка в доме не было.

Девочку искали и правоохранители, и волонтеры. Добровольцы приехали в Крым даже из других регионов РФ, всего в поиске было задействовано 400 человек, координировали действия активисты из общественной организации «Лиза Алерт Крым».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/744022" frameborder="0"></iframe> Следователи выясняют все обстоятельство убийства 5-летней Даши Пилипенко.Комментарий исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республики Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева. Видео: пресс-служба СКР

Позднее Александр Пилипенко признался в убийстве падчерицы и указал следователям место, где закопал тело. Мертвую девочку нашли именно там. Мужчину задержали.

Тем временем Екатерина, мама Даши, летит в Крым из Китая.

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