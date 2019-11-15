В Крыму отчим взял с собой младшего сына, когда вез закапывать тело убитой падчерицы
Отчим 5-летней Даши Пилипенко взял с собой младшего сына Мишу, когда вез тело убитой падчерицы за пределы села, чтобы закопать.
- Просто в одежде? Не заворачивали в пакет? – следователь расспрашивает задержанного по подозрению в убийстве Александра Пилипенко, жителя села Кропоткино Раздольненского района Крыма.
- Нет, просто в одежде, - говорит отчим Даши.
Отчим показал, где закопал тело убитой падчерицы.Оперативное видео СКР
Он рассказывает, как усадил уже мертвую девочку на заднее сиденье своего автомобиля, а младшего сына, двухлетнего Мишутку, решил не оставлять дома
- Взял с собой, на переднее сиденье усадил, - вспоминает Александр Пилипенко.
О том, как именно произошло детоубийство, в Следственном комитете пока молчат, задержанному еще не предъявили официальные обвинения. Обнародовали пока только крошечный фрагмент допроса:
- Раскаиваетесь? – интересуется следователь.
- В содеянном я раскаялся сразу же, в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что с ней произошло, - вздыхает отчим.
Напомним, 5-летнюю Дашу Пилипенко объявили в розыск 13 ноября, когда ее отчим написал заявление в полицию: якобы он оставил малышку дома и ушел по делам вместе с младшим сыном, а когда вернулся, дверь была открыта, а старшего ребенка в доме не было.
Девочку искали и правоохранители, и волонтеры. Добровольцы приехали в Крым даже из других регионов РФ, всего в поиске было задействовано 400 человек, координировали действия активисты из общественной организации «Лиза Алерт Крым».
Следователи выясняют все обстоятельство убийства 5-летней Даши Пилипенко.Комментарий исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республики Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева. Видео: пресс-служба СКР
Позднее Александр Пилипенко признался в убийстве падчерицы и указал следователям место, где закопал тело. Мертвую девочку нашли именно там. Мужчину задержали.
Тем временем Екатерина, мама Даши, летит в Крым из Китая.
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ИСТОЧНИК KP.RU