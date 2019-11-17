Дом был проклят: Крымчане рассказали о дурной славе места убийства пятилетней Даши

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-17T09:42:44+03:00

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В Крыму отчим лишил жизни пятилетнюю падчерицу. Убийство произошло в частном доме на улице Строителей в селе Кропоткино Раздольненского района. - Нехорошая история у дома, как будто его прокляли, - рассказывает КП-Крым Иван Цвык, пенсионер, житель села Кропоткино.

- Пилипенко дом купили пару лет тому назад. До них здесь жили Михайлюки, но у их сына неожиданно прихватило сердце, и он умер. Молодой еще, только разменял пятый десяток.

Вскоре и самого отца, хозяина дома похоронили. Осталась в живых бабка, которой за семьдесят. Но ее изнасиловал и зверски убил сосед. Семьи не стало, вот родственники и продали дом приезжим, которые относили себя к запрещенной в РФ организации Свидетели Иеговы. Те прожили в доме совсем немного. Затем в дом на улице Строителей заехали Александр и Екатерина Пилипенко с двумя детьми. И дом снова подтвердил свою дурную славу, рассказывают местные.

Напомним, заявление об исчезновении ребенка ее отчим написал 13 ноября. Он рассказал что ребенок ушел погулять и не вернулся.В поисках с первых дней принимало участие большое количество людей.

Однако, в ночь с 14 до 15 ноября тело девочки было найдено закопанным в куче мусора. По подозрению в убийстве задержали отчима убитой.

Александр Пилипенко сам воспитывал детей - пятилетнюю Дашу и Мишу, которому нет еще и двух лет. Их мама работала в Китае, чтобы обеспечить семью деньгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU