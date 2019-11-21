Мать убитой отчимом 5-летней Даши просит не перечислять мошенникам деньги «на памятник»

Мать убитой собственным отчимом 5-летней Даши Пилипенко попросила местных жителей не собирать деньги на могильный памятник девочке. Сборы инициировали жители села Кропоткино Раздольненского района Крыма, где проживала семья.

- Никаких средств ни на что я не собираю! – сообщает Екатерина Барских на своей странице в соцсети. – Мне пишут и жалуются, что отправляют деньги, а они пропадают. Люди, которые устроили сбор, прошу вас быть благоразумными, и помнить, что есть статья за мошенничество.

Даше было всего 5 лет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Девушка просит, чтобы все собранные деньги отдали в ритуальное агентство «Ангел», которое занималось похоронами Даши.

- Памятник малышке своей я буду ставить сама! Даша - крещенная. По христианским обычаям ставят памятник через год, когда земля осядет, - отмечает мама убитой девочки.

Екатерина просит всех, кто хочет помочь с деньгами на памятник для малышки, обращаться в администрацию Раздольненского района.

Малышку похоронили на сельском кладбище.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Все, что останется после установки надгробия родня Даши собирается отдать сиротам в детдом.

- Спасибо всем за поддержку, за теплые слова, за то, что скорбите вместе с нами, - пишет Екатерина.

Изготовлением и установкой памятника займется местное ритуальное агентство «Ангел», которое на благотворительной основе провело похороны малышки. Родные Даши отдали деньги только за гробик.

- Активисты села Кропоткино приносили собранные пожертвования, но мы не могли их принять, пока не было получено соответствующее распоряжение от родных Даши, - рассказала КП-Крым руководитель ритуального агентства Ирина Урбанская. – Бабушка убитого ребенка попросила нас взять денежные средства. И теперь будем их принимать, выдавая все нужные документы. После того, как мама Даши решит, какой именно будет памятник установлен на могиле ее дочери, станет известна его цена. Деньги собирали и в поликлинике, и в горгазе, пожертвовали по предварительным подсчетам около 55 тысяч рублей.

Как писала КП-Крым, с пятилетней Дашей Пилипенко расправился ее 45-летний отчим.

Александр Пилипенко 13 ноября написал в полицию заявление об исчезновении своей падчерицы. Он рассказал, что 12 ноября якобы выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Когда же вернулся, то дверь была открыта и девочки дома не было.

Маленькую девочку искал весь Крым: работали сотрудники СКР, МВД, волонтеры, в частности из поискового отряда "Лиза Алерт Крым". На полуостров приехали даже добровольцы из других регионов РФ.

После того, как отчим дал признательные показания и показал место, где спрятал тело убитой, его взяли под стражу.

Мертвую Дашу нашли возле пересохшего Северо-Крымского канала в куче перепревшего свиного навоза, как предсказала гадалка.

КП-Крым стало известно, что девочка была избита, но смерть наступила от утопления. Убийство произошло в доме с дурной репутацией.

Сельчане собрали деньги на памятник.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

17 ноября, в день погребения убитой Даши, жители Раздольненского района начали собирать пожертвования на памятник.

Сельчане взяли гроб с Дашей на руки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На самих же похоронах сельчане хотели заставить маму Даши встать на колени перед гробиком и просить прощения. Так же возмущенные люди настояли, чтобы гроб с телом до кладбища несли на руках, а не везли в машине.

Малышку похоронили на сельском кладбище.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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