Ясновидящая знала, где отчим закопал труп Даши из крымского села

15 Нояб. 18:05 2019-11-15T18:21:56+03:00

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На севере Крыма в селе Кропоткино Раздольненского района в куче земли нашли тело пятилетней Даши Пилипенко. По подозрению в убийстве задержали ее отчима – Александра.

- Он зарыл девочку под мостом через Северо-Крымский канал, который находится в направлении Черноморска, в километрах трех от нашего поселка, - сообщил КП-Крым Александр Балюк, заведующий клубом села Кропоткино.

- Получается, что гадалка права. Она сказала, что Дашу найдут в усушенном месте. Воды сейчас в канале нет. Вот и спрятали там несчастное дитя.

Завклубом сообщил, что супруги Пилипенко, хоть и купили в селе дом два года тому назад, жили в нем "наскоками". Побудут пару месяцев и уезжают.

На селе они особо ни с кем не общались, не дружили. Вот и детей не стали водить в местный детсад, а определили в Раздольное.

- Меня всего, как иголками колет. Кто бы мог подумать, что такое у нас произойдет, - сокрушается мужчина.

- Ведь Пилипенко сначала рассказал, что 12 ноября повез младшего сына Михаила в больницу в Красноперекопск, а Дашу дома оставил – включил ей мультики и пообещал, что быстро вернется. Но скоро стал путаться в показаниях, вот его и на детекторе лжи проверили. Оказалось, что в это время дочка уже была мертва, а он не в больнице вез ребенка, а хотел уехать на Украину, но их российские пограничники не пропустили – каких-то документов не было.

Напоминаем, что Александр Пилипенко 13 ноября принес заявление о пропаже дочки. Сразу возбудили уголовное дело по статье убийство малолетнего. Начались масштабные поиски. В ночь с 14 на 15 ноября Александр признался в убийстве и указал место, где спрятал тело тело ребенка. Мама детей - 23-летняя Екатерина работает в Китае, ,а 45-летний Александр занимался воспитанием детей - пятилетней Даши и Миши (это совместный ребенок супругов. - От авт.) которому нет еще и двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU