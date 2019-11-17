«Дайте нам Дашу на руках нести»: В Крыму попрощались с убитой отчимом пятилетней девочкой

В ночь с 14 на 15 ноября в Раздольненском районе нашли тело пятилетней Даши Пилипенко, которую убили в доме, но потом тело вывезли в поле и закопали в куче мусора. Сегодня, 17 ноября, в воскресенье тело предали земле.

На прощание пришло много людей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Сначала перед клубом Кропоткино прошла гражданская панихида, где людской гнев обрушился на головы родных убитой: деда, бабушки и мамы. Казалось, чуть и сельчане растерзает этих и так убитых горем людей, приехавших на похороны издалека: бабушка и дедушка из Подмосковья.

Но до физической разборки дело не дошло – за порядком на похоронах присматривали сотрудники полиции.

После прощания в машину-катафалк погрузили гроб с телом малютки, родные Даши сели рядом. Двери в микроавтобус закрыли, и машина было тронулась. Но тут толпа, а на похороны пришло несколько сот человек, взбунтовалась: - Почему гроб везут? Дайте нам Дашу, мы ее на руках понесем, сделаем, все как положено!

На защиту микроавтобуса встали люди в форме. Чтобы не доводить дело до открытого конфликта, двери в автобус-катафалк распахнули. И траурная процессия тронулась в дорогу.

Особо впечатлительные, увидев родственников Даши Пилипенко начали снова выкрикивать: - Виноваты во всем! Почему детей на мужчину бросили?! Бабушке не восемьдесят лет - могла бы и забрать малышей к себе! Мать в кавычках!

Родные убитой начали отвечать на нападки, а у Екатерины – мамы Даши даже началась истерика: - Я не могу больше! Мне плохо!

Гроб с телом взяли на руки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Когда же процессия вышла за околицу, на проселочную дорогу, ведущую прямо на кладбище, то сельчане все-таки заставили остановить микроавтобус.

Гробик вытащили и понесли.

- Так по-людски, как у нас принято, - считают жители Раздольненского района. – Мы два дня потратили все поля и канавы обшарили, чтобы найти Дашу. Не удалось ее найти живой, так хоть проводим по-человечески.

Маленькая заминка и скорбная процессия тронулась в дорогу: впереди мужчина с крестом, за ним люди, несущие гробик. При родных Даши Пилипенко неотлучно находились сотрудники полиции и все возможные инциденты, были ликвидированы, так и не успев родиться.

На похоронах присутствовали сотрудники полиции.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

У входа на кладбище успокоились даже самые эмоциональные – там уже был батюшка, который и отпел несчастную: - Прими душу новопреставленного убиенного младенца Дарьи…

В Кропоткино собирают деньги на памятник.

В селе организовали сбор пожертвований на памятник Даше.

Сами похороны то же прошли на благотворительной основе.

- Мы не берем денег с детских похорон, - сказала руководитель ритуального агентства.

Напоминаем, что заявление об исчезновении ребенка 13 ноября принес ее отчим Александр Пилипенко, который рассказал, что накануне ребенок пропал из дома. Но в ночь с 14 до 15 ноября тело девочки нашли, закопанным в куче мусора. По обвинению в убийстве задержали отчима Даши.

Даше скоро исполнилось бы 6 лет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Александр Пилипенко сам воспитывал детей - пятилетнюю Дашу и Мишу, которому нет еще и двух лет. Их мама Екатерина работала в Китае, чтобы обеспечить семью деньгами.

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