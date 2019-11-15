2019-11-15T18:10:17+03:00
Происшествия

В Крыму суд арестовал отчима, задержанного за убийство 5-летней падчерицы

Мужчина полностью признал свою вину [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Семья выглядела совершенно благопристойно. Мать улетела на заработки в Китай, а папа заботился о 5-летней Даше (в центре) и 2-летнем Мише (нет на фото)Семья выглядела совершенно благопристойно. Мать улетела на заработки в Китай, а папа заботился о 5-летней Даше (в центре) и 2-летнем Мише (нет на фото)
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Раздольненский районный суд арестовал Александра Пилипенко, задержанного за убийство собственной 5-летней падчерицы.

Напомним, малышку Дашу с 13 января искали всем Крымом. Отчим поначалу написал заявление в полицию об исчезновении девочки. 400 волонтеров подключились к поискам, Следком возбудил уголовное дело.

В итоге Александр признался следователям, что все это время малышка уже была мертва. Он указал место, где закопал тело Даши. Мужчину задержали, а вечером 15 ноября суд избрал ему меру пресечения.

- Заключен под стражу на 2 месяца - до 14 января 2020 года, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Раздольненского районного суда.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова, мужчине предъявили обвинение по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ - "умышленное убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека".

- Вину он признал полностью, - отметила Ольга Постнова.

Отчим в последнее время присматривал за Дашей и ее сводным братом, 2-летним Мишей в одиночку, мама ребятишек уехала на заработки в Китай. Узнав о пропаже ребенка, она бросила работу и вылетела в Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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