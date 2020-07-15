Владимир Путин едет в Керчь на закладку аналогов «Мистралей»

15 Июль 2020 2020-07-15T13:22:00+03:00

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В Керчи на судостроительном заводе «Залив» 16 июля пройдет закладка боевых кораблей для Военно-морского флота РФ. Участие в этом мероприятии примет лично президент страны Владимир Путин.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на заводе глава государства пообщается с сотрудниками предприятия. По видеосвязи Путин проведет встречу и с другими судостроительными комплексами России.

Как сообщалось ранее, на керченском «Заливе» планируется закладка двух фрегатов, двух многоцелевых атомных подлодок и двух универсальных десантных кораблей, которые в перспективе должны стать ответом на зарубежные «Мистрали».

Российские аналоги французских «Мистралей» будут иметь водоизмещение 25 тысяч тонн и длину около 220 метров. Российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут зарубежные, что позволит кораблям брать на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU