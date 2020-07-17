2020-07-17T14:41:38+03:00
Происшествия

Суд приговорил убийцу пастушки из Евпатории к 9,5 годам тюрьмы

На счету душегуба уже две оборванные жизни
Анна КИРИЕНКО
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Убийца перерезал своей жертве горло. Фото: Пресс-служба Следуправления СКУбийца перерезал своей жертве горло. Фото: Пресс-служба Следуправления СК
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Суд вынес приговор убийце 54-летней женщины, тело которой нашли в начале ноября возле микрорайона Спутник-1 в Евпатории. Жертва душегуба занималась выпасом скота.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными, чтобы признать виновным в убийстве 45-летнего жителя Сакского района. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе - за совершение убийства мальчика.

- Установлено, что в тот день мужчина пытался неоднократно познакомиться с женщиной, которая встретилась ему на пути, однако получил отказ, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Крыму и Севастополю. - В ответ он напал на нее, ударив тупым предметом в область головы. После чего нанес ей ножевые ранения в область шеи, от которых потерпевшая скончалась.

Мужчина скрывался сначала в Сакском районе, а затем - в Севастополе. Свою вину он признал полностью, показал, как совершал преступление. Убийца не только перерезал своей жертве горло, но и вырезал ей левую молочную железу.

По решению суда, убийца проведет в исправительной колонии строгого режима 9 лет 6 месяцев.

Правоохранителям удалось выяснить, что убитая 54-летняя Валентина Анатольевна жила в Сакском районе в селе Суворовское. Свою смерть она встретила на следующий день после дня рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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