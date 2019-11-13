2019-11-13T15:58:54+03:00
Происшествия

Убивает, как Чикатило: В Крыму ищут сумасшедшего, который вырезал женщине молочные железы

Выйти на след маньяка не помогли даже кинологи [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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Уже вторую неделю в Крыму не могут найти мужчину, которого подозревают в жутком убийстве. Психически неуравновешенный маньяк перерезал горло женщине, которая пасла скот.

Изуродованный труп Валентины Городецкой вечером 4 ноября обнаружил житель евпаторийского микрорайона Спутник-1. Тело лежало в районе садового товарищества Сосновый Бор около «Элеватора». Это за поселком Исмаил Бей. Мужчина сразу же позвонил в полицию.

Правоохранителям удалось выяснить, что убитая 54-летняя Валентина Анатольевна жила в Сакском районе в селе Суворовское. Женщина каждый день занималась выпасом скота.

В роковой день баба Валя, как звали ее местные, надела свою розовую куртку, джинсы, галоши и пошла навстречу смерти. Женщину убили на следующий день после ее дня рождения.

Маньяк не только перерезал своей жертве горло, но и вырезал ей левую молочную железу. Так поступал известный своей жестокостью Андрей Чикатило. Хотел ли евпаторийский убийца повторить этот прием - разберется следствие. Но только после поимки преступника.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Чтобы выйти на его след, сыщики вызвали кинолога. Но собака след не взяла. Тогда было допрошено 17 человек и отработана версия связи с убийством одного когда-то судимого местного жителя. Проделанная работа принесла свои результаты.

Один из свидетелей показал на возможного преступника. Сегодня полиция ищет мужчину 20-25 лет. Он среднего роста и худощавого телосложения. Согласно приметам, в тот день на нем был темный спортивный костюм, и темная шапка. Подозреваемый - психически неуравновешенный.

Поиски продолжаются вторую неделю. Евпаторийские следователи уже возбудили уголовное дело по статье «убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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