2019-07-30T16:31:00+03:00
Происшествия

Убийство семьи Ларьковых в Керчи: Суд вынес приговор

Подсудимый не признал свою вину [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Павла С. обвинили в убийстве семьи Ларьковых. Фото: кадр видеоПавла С. обвинили в убийстве семьи Ларьковых. Фото: кадр видео
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30 июля Верховный суд РК огласил приговор Павлу Самару, которого обвиняют в убийстве семьи Ларьковых: 35-летнего Константина, его 32-летней супруги Инны и их 4-летней дочери Арины.

Напомним, их убили 23 февраля 2018 года в районе городского пляжа Керчи. Взрослых расстреляли, а малышку утопили живой: машину с телами убитых и девочкой затопили в заливе.

- Приговор именем Российской Федерации... - и судья больше трех часов зачитывал объемный документ. – ...Назначить наказание Павлу Самару в виде пожизненного лишения свободы.

Как передает корреспондент КП-Крым из зала суда, также ему предъявили гражданских исков, общая сумма которых - свыше 5 миллионов рублей. Большую часть затребовали родные убитого Константина Ларькова в качестве компенсация морального ущерба родным Константина Ларькова.

Всего Павла С. обвиняют по 7 статьям. Помимо убийства - в мошенничестве, хищении оружия, разбое.

Павел С. наотрез отказывается признавать себя убийцей и утверждает, что его заставили оговорить самого себя, а на деле преступление совершил совсем другой человек, которого он знает.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. И адвокат осужденного планирует воспользоваться этим правом и обжаловать приговор.

В Крыму подозреваемый в убийстве супругов и 4-х летнего ребенка дал показания.23 февраля пропала семья из в Феодосии. 7 марта крымчан нашли убитыми: родителей расстреляли, а малолетнего ребенка утопили. Легковой автомобиль с погибшими водолазы обнаружили в Керчи в районе завода Залив в 10 метрах от берега на глубине 2,5 метров. Видео: СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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