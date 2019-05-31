Мать сотрудника ФСИН, обвиняемого в жестоком убийстве семьи в Крыму: "Говорят, сын ограбил, чтобы кредит выплатить. Но займ не погашен!"

Мама Павла С., обвиняемого в жестком убийстве супругов Ларьковых и их 4-летнего ребенка, как, возможно, любая мама на ее месте, не верит, что ее кровиночка совершил преступление. И считает, что следствие идет по ложному следу.

Напомним, в конце февраля прошлого года в Крыму пропала семья из поселка Орджоникидзе - Константин Ларьков, его жена Ирина и 4-летняя дочка Арина. Через пару недель их тела нашли в салоне автомобиля "Шевроле Ланос", затопленного на дне залива близ Керчи.

По версии следствия, мужа и жену ограбил и застрелил из табельного оружия сотрудник ФСИН Павел С.

Он заманил своих жертв в Керчь, разместив в интернете фейковое объявление о продаже машины. Ларьковы откликнулись, захотели купить. Взяли с собой 260 тысяч рублей и поехали на своей легковушке всей семьей на осмотр авто.

Вот только недалеко от горпляжа "хозяин" вытащил пистолет и потребовал отдать наличку. Глава семейства Константин Ларьков отказался, тогда грабитель выпустил в него почти всю обойму - шесть пуль. Еще две - в жену.

4-летняя Арина была еще жива, когда машина с телами Константина и его жены Инны, уходила под воду. Когда криминалисты нашли погибших, то увидели, что малышка до последней минуты обнимала мертвого папу.

Мать обвиняемого, работника керченской колонии Павла С., не верит результатам следствия.

- Начнем с экспертиз. Во-первых, следов крови на одежде, которая на нем была в день убийства Ларьковых, не нашли. Пятна от крови остаются, как не отмывай, тем более на светлом костюме, - рассказала "Комсомольской правда - Крым" женщина. - В машине Ларьковых нет следов от выстрелов, хотя убитые получили сквозные ранения. Значит все произошло вне салона. Но у моего сына и Ларькова (он был плотного телосложения и ростом порядка 2 метра. – От авт.) разные весовые категории. Физически Паша не мог затащить его в салон. А если бы это сделал, то был бы в крови. На пистолете, который у него нашли дома, нет его отпечатков.

Мать Павла сомневается, что ее сын действительно хранил в кухонном шкафчике пистолет.

- Большую комнату в квартире обыскали, а маленькую - чисто визуально осмотрели, ничего не перерывали, сразу пошли на кухню. Жена Павла не видела, как они нашли и вытащили из кухонного шкафчика сумку с пистолетом, потому что отвлеклась на ребенка. Да и понятым открытая дверь шкафчика закрывала обзор. Свою сумку сын обычно на холодильнике бросает или оставляет на вешалке в коридоре, а тут вдруг в шкафчик положил. Вдобавок, на пистолете нет отпечатков его пальцев.

Согласно обвинительному заключению, у Павла С. нашли мобильные телефоны убитых.

- Нужно быть полным идиотом, чтобы забрать их себе! - не верит ни единому слову мать подсудимого. - Даже моя мама, которой за 70 лет, знает, что сотовый можно вычислить, даже если поменять сим-карту.

Следователи считают, что 260 тысяч рублей, которые были у Ларьковых, понадобились Павлу С., чтобы погасить кредит.

– Но кредиты так и остались непогашенными! - уверяет мама Павла. - Их было несколько, на общую сумму тысяч 300. Деньги он брал на ремонт машины. Кто-то испортил тормоза на его «Ниссане», и он попал в ДТП. Пострадала не только его иномарка, но и чужая. Когда сына посадили в СИЗО, то из банка стали звонить, что просрочены платежи.

- Но его коллеги говорили, что он заядлый игрок – делал ставки на спорт, - интересуемся.

- Нет! Адвокат, который сразу вел дело, сказала, что эта информация не подтвердилась. Внешность у него запоминающаяся, и если бы ходил по интернет-клубам, то там его запомнили однозначно.

- Играть можно и из дома, без посещения клуба. Что же, по-вашему, произошло?

- Я не знаю, что-то связано с оружием. Да и просто не верю, что сын мог такое сделать, - вздыхает мать обвиняемого. - Павел с женой и ребенком, спустя несколько дней после убийства побывали на детском празднике. Если бы он убил ребенка, то разве смог бы там веселиться?! Он же нормальный человек! Не знаю, что произошло на деле. Никак в голове не укладывается! На ребенка он никогда бы руку не поднял. Возможно, что все связано с его работой. Может его на деньги как-то подставили?! Там, где мы живем, Павла все прекрасно знают, и никто не верит, что он такое сделал! У него один маршрут был «дом-работа». Даже не позволял себе выпить, потому что постоянно находимся за рулем: ребенок маленький, то к врачу нужно, то в магазин, то еще куда-то...

Как сообщала КП-Крым, громкое дело об убийстве Ларьковых недавно начали рассматривать в суде. Следователи собрали 20 томов материалов!

Как сообщил прокурор на суде, подозреваемый убил Константина и Инну из служебного пистолета Макарова, который значится за начальником колонии, где работал Павел С. Обвиняемого взяли прямо на рабочем месте: силовики обманом его выманили на улицу, надели наручники и увезли для дачи показаний.

Коллеги Павла С. говорят, что он был азартным игроком и делал ставки на спорт онлайн, поэтому постоянно нуждался в деньгах.

"Комсомольская правда - Крым" следит за процессом.

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