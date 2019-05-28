«Он выпустил в главу семьи шесть пуль»: Как произошло громкое убийство супругов Ларьковых и их ребенка в Керчи

О пропаже семьи Ларьковых из крымского поселка Орджоникидзе первой сообщила "Комсомольская правда в Крыму" в конце февраля 2018 года. Соседи обратили внимание на собаку, которая неистово выла от голода, и позвонили в полицию. Тогда же стало известно о странном исчезновении семейной пары с ребенком и "КП-Крым", и мы подключились к поиску пропавших. А через пару недель следователи уже доставали со дна залива под Керчью автомобиль Ларьковых - с тремя телами в салоне: 35-летнего Константина, 32-летней Инны и их 4-летней дочурки Арины.

Родителей застрелили, а малышку еще живой закрыли в машине с телами ее мамы и папы, а затем - столкнули в воду.

В Крыму расследовали жестокого убийства семьи Ларьковых .Видео: Следком РФ

По подозрению в жестоком убийстве целой семьи арестовали сотрудника исправительной колонии №1 Керчи Павла С. Следствие длилось целый год, уголовное дело содержит 20 томов. Обвиняемому вменяют не только убийство, но еще и разбой, хищение оружия, уничтожение чужого имущества и мошенничество.

Дело начали рассматривать в суде. Корреспондент «Комсомольской правды – Крым» побывал на заседаниях.

ОТВЕЧАЛ ЗА ОРУЖИЕ

Павел С. работал в колонии старшим инженером. Именно он отвечал за хранение и выдачу огнестрельного оружия. В колонии-поселении сотрудники УФСИН ни пистолеты, ни автоматы при себе не носили, брали их в руки только на учениях. Хранилось оружие в сейфе, установленном в другой керченской колонии - под номером 2.

22 февраля 2018 года УФСИНовцы проводили стрельбы на мысе Такиль. Благодаря этому, по версии следствия, Павел и смог вынести пистолет за пределы колонии.

- Когда он принимал от коллег оружие после стрельб, обвиняемый спрятал под одежду пистолет Макарова, который был закреплен за начальником колонии Сергеем Геберлейном, а в сейф положил пустую кобуру, - рассказал прокурор.

По его словам, подсудимый забрал домой 8 патронов для «Макарова» и ключи от сейфа. На вахту сдал пустой тубус для хранения ключей, который, как и положено, опечатал.

С Ларьковыми Павел С. познакомился ранее с помощью сайта бесплатных объявлений. Он разместил там объявление о продаже машины «Шевроле Лачетти» за 260 тысяч рублей. Следователи выяснили, что объявление - фейк, легковушки на самом деле не существовало.

ПОЕХАЛИ НА «СМОТРИНЫ»

Ларьковы приняли объявление за чистую монету и захотели купить машину. 23 февраля они сели в свою «Шевроле Ланос», для расчета с продавцом взяли наличные деньги и поехали в Керчь всей семьей - на «смотрины». Павел встретил их по дороге, сказал, что покажет, куда ехать.

- В районе городского пляжа Сергей сказал, что ему стало плохо, и попросил притормозить, - рассказал прокурор.

Константин Ларьков. Фото: соцсети

Ничего не подозревающие супруги выполнили просьбу. Тогда УФСИНовец выхватил пистолет и потребовал отдать деньги.

Инна Ходарева. Фото: соцсети

Покупатели оказали сопротивление и прозвучали выстрелы: шесть пуль попали в голову, грудь и живот Константину, две - в голову и шею Инне. Взрослые получили смертельные ранения и умерли почти сразу же.

РЕБЕНОК ПЛАКАЛ

На ребенка пуль не хватило. Павел забрал наличку, сотовые телефоны жертв и начал заметать следы жуткого преступления.

- Он завел машину. Автомобиль на первой передаче начал движение, - отметил прокурор.

«Шевроле Ланос» вместе с трупами своих хозяев и живым ребенком ушла на дно залива: малышка Арина не смогла выбраться из салона и захлебнулась в воде.

- Ребенок плакал, - признался подозреваемый, когда его задержали.

Спустя несколько дней рыбаки заметили, что в заливе кто-то затопил машину.

НЕ ПРИЗНАЕТ

Подсудимый с обвинением не согласен.

Павел С. наотрез отрицает, что напал на Ларьковых, однако согласился с обвинениями в мошенничестве.

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