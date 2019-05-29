Бабушка 4-летней девочки, жестоко убитой вместе с родителями: "Ариша до последнего обнимала мертвого папу"

Мать жестоко убитого в Керчи вместе с женой и маленькой дочерью Константина Ларькова сомневается, что обвиняемый действовал в одиночку.

Пропавшую семью, напомним, нашли погибшими в начале марта прошлого года. Тела супругов Ларьковых и их 4-летней дочки Арины обнаружили в салоне автомобиля «Дэу Ланос», затопленного на дне залива близ Керчи.

По версии следствия, мужа и жену ограбил и застрелил из табельного оружия сотрудник УФСИН. В феврале 2018 года он разместил в интернете фейковое объявление о продаже машины.

Подъем из воды автомашины убитой семьи из Феодосии.В 10 метрах от берега, на глубине 2,5 метра. водолазы нашли автомобиль Шевроле Ланос, в котором находились тела пропавших. Видео: Следком РФ

Константин Ларьков был хорошим отцом и мужем. Фото: соцсети

Ларьковы откликнулись, захотели купить. Взяли с собой 260 тысяч рублей и поехали на своей легковушке всей семьей из Орджоникидзе (поселок под Феодосией) в Керчь, чтобы осмотреть авто.

Инна Ходарева погибла вместе с мужем и дочерью. Фото: соцсети

Вот только "хозяин" вытащил пистолет и потребовал отдать наличку. Глава семейства Константин Ларьков отказался, тогда грабитель выпустил в него почти всю обойму - шесть пуль. Еще две - в жену.

4-летняя Арина была еще жива, когда обвиняемый машину с телами Константина и его жены Инны, загнал под воду.

- Вы не видели фотографий с места убийства: когда машину подняли из воды, то на переднем сиденье мертвая Ариша обнимала папу. Внученька до последнего верила, что папа сильный, папа спасет ее и не даст в обиду, - со слезами на глазах рассказала «КП-Крым» мать главы семейства - Ирина Ларькова.

Она уверена, что у обвиняемого был сообщник.

- Все твердят, что убийца был один, но в декабре проводили следственный эксперимент и не смогли машину загнать в воду, просто так включив первую передачу: не идет легковушка под воду и все! Берег пологий и вдобавок густо зарос камышом. Машину сына в воду затолкали несколько человек, одному это не по силам! – заявила Ирина Васильевна.

"Комсомольская правда - Крыму" первой рассказала, что из поселка Орджоникидзе, что в окрестностях Феодосии, бесследно исчезла семья Ларьковых: 35-летний Константин, 32-летняя Инна и их 4-летняя дочь Арина. Они, судя по записям видеокамеры, утром рано сели в свою машину и куда-то уехали. Их соседи забеспокоились, когда услышали, как воет собака Ларьковых.

Тася переполошила всех соседей, когда осталась без любящих хозяев. Фото: соцсети

Бедное животное некому было накормить и дать воды. К делу подключилась полиция. Через пару недель пропавших нашли мертвыми в салоне их собственной машины, которую вытащили со дна залива под Керчью. Муж и жена были убиты из огнестрельного оружия, а ребенок просто захлебнулся в воде.

Подозреваемого взяли прямо на рабочем месте: силовики обманом его выманили на улицу, надели наручники и увезли для дачи показаний.

Коллеги подозреваемого предположили, что он играл в компьютерные игры и поэтому постоянно нуждался в деньгах.

На судебных заседаниях прокурор сообщил, что подозреваемый убил Костю и Инну из служебного пистолета Макарова, который значится за начальником колонии.

Следствие длилось около года. В деле - 20 томов! Судебные заседания начались, "Комсомольская правда - Крым" следит за процессом.

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