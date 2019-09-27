Разрезал на 15 кусков любовника жены: В Крыму дело об убийстве передано в суд

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-27T14:19:06+03:00

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В суд Кировского района поступило уголовное дело о жутком преступлении. Год тому назад в селе Золотое Поле произошло убийство: молодого мужчину убили, а затем расчленили тело и сбросили по кускам в Черное море.

- Уголовное дело в отношении жителя Крыма, обвиняемого в совершении убийства и угоне транспортного средства, завершено и находится в Кировском суде на рассмотрении по существу, - сообщила КП-Крым Ольга Постнова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Жертвой, напомним, стал житель села Приветное, что в пяти километрах от Золотого Поля.

Близкие 37-летнего мужчины забили тревогу, после того, как он пропал: сел на мопед и куда-то уехал. После выяснилось, что его убили ножом.

Подозреваемым оказался мужчина, который пошел не убийство, подозревая свою жену в интимных связях с убитым.

ИСТОЧНИК KP.RU