Разрезал на 15 кусков любовника жены: В Крыму дело об убийстве передано в суд
В суд Кировского района поступило уголовное дело о жутком преступлении. Год тому назад в селе Золотое Поле произошло убийство: молодого мужчину убили, а затем расчленили тело и сбросили по кускам в Черное море.
- Уголовное дело в отношении жителя Крыма, обвиняемого в совершении убийства и угоне транспортного средства, завершено и находится в Кировском суде на рассмотрении по существу, - сообщила КП-Крым Ольга Постнова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.
Жертвой, напомним, стал житель села Приветное, что в пяти километрах от Золотого Поля.
Близкие 37-летнего мужчины забили тревогу, после того, как он пропал: сел на мопед и куда-то уехал. После выяснилось, что его убили ножом.
Подозреваемым оказался мужчина, который пошел не убийство, подозревая свою жену в интимных связях с убитым.
ИСТОЧНИК KP.RU