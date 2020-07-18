Погранслужба Украины: как крымчанам правильно пересекать границу

18 Июль 2020 2020-07-18T16:52:56+03:00

Чтобы попасть в незалежную нужно установить спецприложение.

В первую очередь, необходимо будет установить на смартфон спецприложение

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Сотрудники погранслужбы Украины уточнили, что пересечения границы незалежной теперь потребуется приложение «Дій вдома» («Действуй дома»). Об этом на своей странице в соцсетях заявил Херсонский отряд погранслужбы Украины.

- Гражданин Украины и иностранцы, которые пытаются въехать на материковую часть Украины, пропускаются только после того, как установят приложение «Дій вдома», - говорится в сообщении.

Это приложение разработано специально для того, чтобы граждане, пересекающие границу, в обязательном порядке соблюдали режим самоизоляции. Исключение сделано только для сотрудников миссии Международного комитета Красного Креста, украинских дипломатических миссий, участников внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов, и сопровождающих их лиц.

Также в погранслужбе подчеркнули, что за нарушение предусмотрена ответственность по ст. 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений») в виде штрафа от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн или ареста на срок до 6 месяцев, ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

Рекомендации российских пограничников по пересечению границы можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU