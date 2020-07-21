Севастополь, Феодосия и Керчь вошли в топ-5 городов популярных для отдыха на День ВМФ
В эти выходные, 26 июля, особенной популярностью у туристов пользуются города, где состоятся парады военных кораблей.
- Пятерку городов России, популярных у туристов на День ВМФ, составили Севастополь, Феодосия, Анапа, Санкт-Петербург и Керчь, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
И так, пять российских городов, популярных у туристов на День ВМФ в 2020 году ( средняя цена аренды жилья в сутки):
Севастополь - 2 960 рублей
Феодосия - 2 857 рублей
Анапа - 3 010 рублей
Санкт-Петербург - 2 753 рублей
Керчь - 2 526 рублей
Топ-5 подготовлен по данным брони жилья отдыхающими с 24 по 31 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU