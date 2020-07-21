Севастополь, Феодосия и Керчь вошли в топ-5 городов популярных для отдыха на День ВМФ

21 Июль 2020 2020-07-21T09:17:43+03:00

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В эти выходные, 26 июля, особенной популярностью у туристов пользуются города, где состоятся парады военных кораблей.

- Пятерку городов России, популярных у туристов на День ВМФ, составили Севастополь, Феодосия, Анапа, Санкт-Петербург и Керчь, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

И так, пять российских городов, популярных у туристов на День ВМФ в 2020 году ( средняя цена аренды жилья в сутки):

Севастополь - 2 960 рублей

Феодосия - 2 857 рублей

Анапа - 3 010 рублей

Санкт-Петербург - 2 753 рублей

Керчь - 2 526 рублей

Топ-5 подготовлен по данным брони жилья отдыхающими с 24 по 31 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU