На севастопольский пляж выбросился новорожденный дельфин
В Крыму погиб еще один дельфин. Трагедия произошла в прибрежной зоне Любимовки, которая находится в Севастополе.
- На видео крошечный детеныш азовки, всего 2,9 кг в весе, который выбросился на берег в Любимовке. -У малыша ужасающее обезвоживание, тяжелейшая гиперкалиемия и гипогликемия, - такой пост сопровождает ролик Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», который появился в соцсети.
Зоозащитники, узнав о ЧП, тут же отправились в дорогу. Малыша они застали еще живым, но уберечь от смерти не смогли.
Почему? Есть в посте есть ответ и на этот вопрос: дефицит, как материальных ресурсов, так и человеческих.
Фото: скрин страницы Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK
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ИСТОЧНИК KP.RU