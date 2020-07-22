На севастопольский пляж выбросился новорожденный дельфин

22 Июль 2020 2020-07-22T12:44:54+03:00

Ученые делают все. чтобы спасти дельфинов, выбросившихся на берег. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

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В Крыму погиб еще один дельфин. Трагедия произошла в прибрежной зоне Любимовки, которая находится в Севастополе.

- На видео крошечный детеныш азовки, всего 2,9 кг в весе, который выбросился на берег в Любимовке. -У малыша ужасающее обезвоживание, тяжелейшая гиперкалиемия и гипогликемия, - такой пост сопровождает ролик Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», который появился в соцсети.

Зоозащитники, узнав о ЧП, тут же отправились в дорогу. Малыша они застали еще живым, но уберечь от смерти не смогли.

Почему? Есть в посте есть ответ и на этот вопрос: дефицит, как материальных ресурсов, так и человеческих.

Фото: скрин страницы Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

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ИСТОЧНИК KP.RU