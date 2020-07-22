2020-07-22T12:44:54+03:00
Происшествия

На севастопольский пляж выбросился новорожденный дельфин

Волонтеры застали малыша еще живым [видео, фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Ученые делают все. чтобы спасти дельфинов, выбросившихся на берег. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VKУченые делают все. чтобы спасти дельфинов, выбросившихся на берег. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK
Изменить размер текста:

В Крыму погиб еще один дельфин. Трагедия произошла в прибрежной зоне Любимовки, которая находится в Севастополе.

- На видео крошечный детеныш азовки, всего 2,9 кг в весе, который выбросился на берег в Любимовке. -У малыша ужасающее обезвоживание, тяжелейшая гиперкалиемия и гипогликемия, - такой пост сопровождает ролик Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», который появился в соцсети.

Зоозащитники, узнав о ЧП, тут же отправились в дорогу. Малыша они застали еще живым, но уберечь от смерти не смогли.

Почему? Есть в посте есть ответ и на этот вопрос: дефицит, как материальных ресурсов, так и человеческих.

Фото: скрин страницы Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Фото: скрин страницы Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр крымской столицы запретила чиновника читать соцсети на совещании
Крымские отели забронированы на 80% в первую неделю августа
На севастопольский пляж выбросился новорожденный дельфин
В Судаке турист попытался взять штурмом Генуэзскую крепость
В ДТП на Керченском шоссе пострадали дети
Заболевших коронавирусом в Крыму стало больше тысячи
В МДЦ «Артек» открыли регистрацию на 9 смену
Погода в Крыму на 22 июля: переменная облачность и тепло до +32
В Ростове местной жительнице хирурги вылечили инфаркт через прокол в руке
В четырех парках Симферополя появятся посты с охраной
Правительство Крыма планирует развить в регионе экотуризм
В Симферополе и Севастополе 22 июля частично отключат электричество
Дожди кончились: Синоптики рассказали о погоде в Крыму до конца недели
Лобовое столкновение в Крыму: погибли два человека