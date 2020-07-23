В Крыму начались слушания по уголовным делам Чубарова и Джемилева

23 Июль 2020 2020-07-23T13:43:53+03:00

В Крыму начались слушания дел Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева. Фото: Мустафа Джемилев / Facebook

17 июля от судопроизводства был отстранен адвоката Чубарова

Изменить размер текста: A A

В Верховном суде Крыма и Армянском городском суде проходят первые заседания по делам Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева. Судят обвиняемых заочно.

Дело Чубарова рассматривает Верховный суд Крыма. Предварительное слушание прошло 17 июля, на нем от судопроизводства был отстранен адвокат Чубарова Николай Полозов. Вместо него государство предоставило Чубарову своего защитника, сообщает Интерфакс.

Подсудимого обвиняют в организации массовых беспорядков в крымской столице и призывах к нарушению территориальной целостности России.

Так, Чубаров 25 февраля 2014 года дал задание своему заму Ахтему Чийгозу поднять бунт у здания парламента республики в Симферополе. Тогда погибло два человека, около 80 получили травмы.

Армянский городской суд рассматривает дело Джемилева. Его обвиняют в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору с группой лиц, небрежном хранении огнестрельного оружия, которое повлекло за собой убийство невинного человека, и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Напомним, запрещенный в РФ судом меджлис возглавлял Мустафа Джемилев, в 2013 году его сменил на посту Рефат Чубаров. После референдума и присоединения Крыма к России им запретили въезд в республику до 2019 года.

СПРАВКА КП

В мае 2016 года Верховный суд Крыма признал меджлис экстремистской организацией. Доказательств деструктивной деятельности организации собрали на 600 страниц. Туда вошли судебные решения против разных членов организации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU