Под угрозой ЧС: Минприроды Крыма объявило результаты проверки проб воздуха в Армянске

24 Июль 2020 2020-07-24T15:03:26+03:00

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Стали известны результаты проб атмосферного воздуха в Армянске. Так, концентрация химвеществ над городским округом ниже заявленных пределов.

На этой недели местные жители начали жаловаться на удушающие «ароматы». Сильнее всего, по их словам, неприятный запах ощущался по ночам. Власти города заверили, что воздух ежедневно проверяется, и никаких превышений нет.

Но сообщения обеспокоенных жителей продолжали поступать, поэтому за проверку взялось Министерство экологии и природных ресурсов региона.

- Концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск сохраняется ниже предела обнаружения, - огласили результаты проверки в пресс-службе ведомства.

Проверки состояния атмосферного воздуха в регионе продолжаются.

Напомним, в 2018 году воздух в Армянске пропитался стойким запахом химвеществ с завода «Титан». В тот год в городе объявили ЧС. Чуть позже проблему решили, но ученые предупредили, что ситуация может повториться. Прогноз наполовину сбылся в августе 2019. Но тогда жара быстро отступила, и катастрофы удалось избежать.

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ИСТОЧНИК KP.RU