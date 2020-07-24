2020-07-24T15:03:26+03:00
Общество

Под угрозой ЧС: Минприроды Крыма объявило результаты проверки проб воздуха в Армянске

Превышений допустимых значений химвеществ в атмосфере не нашли
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Превышений допустимых значений химвеществ в атмосфере сотрудники Минприроды не нашли.Превышений допустимых значений химвеществ в атмосфере сотрудники Минприроды не нашли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стали известны результаты проб атмосферного воздуха в Армянске. Так, концентрация химвеществ над городским округом ниже заявленных пределов.

На этой недели местные жители начали жаловаться на удушающие «ароматы». Сильнее всего, по их словам, неприятный запах ощущался по ночам. Власти города заверили, что воздух ежедневно проверяется, и никаких превышений нет.

Но сообщения обеспокоенных жителей продолжали поступать, поэтому за проверку взялось Министерство экологии и природных ресурсов региона.

- Концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск сохраняется ниже предела обнаружения, - огласили результаты проверки в пресс-службе ведомства.

Проверки состояния атмосферного воздуха в регионе продолжаются.

Напомним, в 2018 году воздух в Армянске пропитался стойким запахом химвеществ с завода «Титан». В тот год в городе объявили ЧС. Чуть позже проблему решили, но ученые предупредили, что ситуация может повториться. Прогноз наполовину сбылся в августе 2019. Но тогда жара быстро отступила, и катастрофы удалось избежать.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Выбросы химикатов в Армянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму пьяный мужчина ударил камнем проходившую мимо девушку
Из аэропорта «Бельбек» намерены запустить вертолетное такси по Крыму
«Дерево жаль, много лет росло»: В Алуште на набережной подожгли пальму
Власти Крыма повторно проверили 41 пляж в Алуште и Судаке
Парковками возле достопримечательностей Крыма должна заняться прокуратура
Под угрозой ЧС: Минприроды Крыма объявило результаты проверки проб воздуха в Армянске
На крымских курортах не соблюдают санитарный режим
Пик туристического потока в Крым придется на середину августа
Госстройнадзор Крыма стал Министерством жилищной политики
У берегов Крыма утонул отдыхающий
Экс-представитель Госдепа США: «Россия вряд ли будет атаковать Украину из Крыма»
В Симферополе возобновили движение городского троллейбуса №11
Один пациент с коронавирусом скончался в Крыму за сутки
В Крыму на выходных ожидается усиление ветра
Что происходит с коронавирусом в Крыму: Плюс 18 заболевших за сутки
Эксперты рассказали, как уничтожить вредителя пальм на ЮБК
В Сакском районе нашли нелегальные скотомогильники
Температура воды в Черном море 24 июля 2020: у берегов Керчи похолодало на два градуса
Туристы бронируют на день ВМФ Севастополь, Феодосию и Керчь
Крым возглавил топ-9 регионов с самой вкусной едой
Погода в Крыму на 24 июля: без осадков и тепло до + 32
Как в Крыму снять жилье с четвероногим другом на пару
Власти Крыма определили, кто будет укреплять берега под Керчью
Трасса «Таврида» готова на 92%
Строитель Крымского моста заплатит 5 тысяч штрафа из-за травмы подчиненного
Крымские власти дали «зеленый свет» двум проектам на 41 миллион рублей
На грани катастрофы: жители Армянска жалуются на удушающий запах по ночам
На 10 пляжах Крыма нашли нарушения в санитарном состоянии и безопасности