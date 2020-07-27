Прокуратура нашла нарушения в алуштинском дельфинарии, где расчленили млекопитающее
Прокуратура выявила нарушения норм содержания морских млекопитающих в одном из дельфинариев Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РК.
В сообщении говорится, что выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, для млекопитающих утвердили ненадлежащий кормовой рацион. Также выявили несоблюдение температурного режима в бассейне у морских котиков.
Кроме того, руководство дельфинария не проводило надлежащий анализ качества воды в вольерах, в том числе - в карантинном бассейне.
В надзорном ведомстве уточнили, что проверку проводили специалисты Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. По результатам проверки в адрес руководителя дельфинария внесено представление.
Специалисты также отметили, что руководство дельфинария своевременно не известило органы контроля о гибели дельфина по кличке Мирон.
Напомним, 23 июля в соцсетях появилось шокирующее видео с разделанным на части дельфином. Оказалось, что в алуштинском дельфинарии «Акварель» скончалось млекопитающее по кличке Мирон. Большого холодильника у администрации не было, поэтому животное попросту расчленили, чтобы дождаться приезда ветеринаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU