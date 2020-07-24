В Алуште расчленили мертвого дельфина

В четверг, 23 июля, во всем мире отмечали День защиты китообразных. В этот же день настоящим шоком для крымчан стали кадры, опубликованные в социальных сетях. На них были видны последствия жестокого обращения с дельфинами.

- В начале дня любезные тренеры алуштинского дельфинария «Акварель» мило улыбались и говорили о бесконечной любви к этим животным, а уже вечером кромсали тело погибшего дельфина и раскладывали по холодильникам. Таким образом, в местном дельфинарии избавлялись от мертвых дельфинов. Официально смерти не было, а по факту - расчлененное тело животного в черных пакетах, - сообщалось на странице в Instagram местных зоозащитников.

В самом дельфинарии корреспонденту КП-Крым отказались комментировать ситуацию.

Дельфин содерджался в меленьком бассейне, у него произошел отек легких. Фото: karadagbios/Instagram

Дельфин по кличке Мирон, тело которого якобы и попало на видео, до появления в «Акварели» жил в дельфинарии «Коктебель». Там корреспонденту КП-Крым сообщили, что животное вместе с паспортом передали на содержание в Алушту, но что было с ним дальше – никто не знает.

Утром 24 июля администрация Алушты начала проверку в дельфинарии «Акварель». Галина Огнева, глава местной администрации, не дожидаясь официальной информации, выехала на место. И только после этого представитель пресс-службы «Акварели» прояснила ситуацию.

- 6 июля в нашем дельфинарии умер наш обитатель - дельфин Мироша. На следующий день было проведено исследование трупа животного Государственной ветеринарной службой. Мы получили заключение, в котором указано, что дельфин умер в результате заболевания, которое невозможно получить в течение короткого срока, - приводит слова Анастасии Лященко «Алуштинский вестник».

- Мы объясняем: дельфин был разделен на части, чтобы сохранить тело для экспертизы. Сейчас лето, погода жаркая, и мы не были уверены в том, что дельфин не мог быть носителем инфекции. Нам нужно было сохранить здоровыми остальных животных. Поэтому было принято такое решение. Мы не имеем холодильных камер, которые бы вместили тело мертвого дельфина целиком. И чтобы доставить его до экспертов, было принято соответствующее решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="828" height="1036" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/792432" frameborder="0"></iframe> Расчлененный дельфин в алуштинском дельфинарии.Осторожно, видео содержит шокирующие кадры. Видео: karadagbios/Instagram! другой источник

При этом первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович заявила, что еще в начале июля собственник дельфинария поставил ветеринаров в известность о том, что у них погиб один из питомцев.

- Когда наши специалисты приехали в Алушту для обследования трупа животного, было установлено, что животное было разделено на семь частей. Случай, конечно, для нас необычный, потому что в нормальной жизни такого не происходит. Собственники относятся к трупам животных более лояльно и бережно. Но, тем не менее, факт быт отмечен, - заявила представитель Госкомветеринарии.

По ее словам, останки животного были переданы в ГБУ РК «Региональная ветеринарная лаборатория» для проведения патологоанатомического вскрытия, по результатам которого стало известно, что животное было разделено на части уже после его гибели.

- Причиной смерти стал отек легких. Вероятнее всего, животное просто задохнулось в том бассейне, где оно содержалось, - заключила Лисовская-Чудинович.

Напомним, что в феврале в дельфинарии «Акварель» животных около месяца держали в «тазиках». О разгерметизации бассейнов еще весной сообщили в алуштинской администрации. Тогда всех животных с помощью сотрудников МЧС перенесли в карантинные бассейны - емкости размером чуть больше самого дельфина.

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