2020-07-27T19:10:20+03:00
Общество

Водолазы не нашли бронемашину, утонувшую в Керченском проливе

Работа по поиску БРДМ-2 приостановлена из-за действующего штормового предупреждени
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Керченском проливе до сих пор не нашли затонувшую БРДМ-2, которая погрузилась на дно 25 июля во время военно-патриотической акции.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова, водолаз нырял в предполагаемое место затопления бронемашины, но не нашел ее.

В настоящее время работа водолазов приостановлена из-за действующего штормового предупреждения. Квадрат поиска составляет километр на километр. Данные о месте затопления машины предоставили в ГИМС МЧС.

- К сожалению, это лишь предполагаемые места. В действительности нужно учитывать целый ряд факторов – от технической погрешности до течения. Кроме того, некоторые точки находятся на расстоянии 500 метров друг от друга. Таким образом, можно говорить о том, что весь квадрат поиска составляет километр на километр. А это достаточно большое расстояние, - уточнили в «Военно-техническом обществе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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