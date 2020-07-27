Водолазы не нашли бронемашину, утонувшую в Керченском проливе

27 Июль 2020 2020-07-27T19:10:20+03:00

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В Керченском проливе до сих пор не нашли затонувшую БРДМ-2, которая погрузилась на дно 25 июля во время военно-патриотической акции.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова, водолаз нырял в предполагаемое место затопления бронемашины, но не нашел ее.

В настоящее время работа водолазов приостановлена из-за действующего штормового предупреждения. Квадрат поиска составляет километр на километр. Данные о месте затопления машины предоставили в ГИМС МЧС.

- К сожалению, это лишь предполагаемые места. В действительности нужно учитывать целый ряд факторов – от технической погрешности до течения. Кроме того, некоторые точки находятся на расстоянии 500 метров друг от друга. Таким образом, можно говорить о том, что весь квадрат поиска составляет километр на километр. А это достаточно большое расстояние, - уточнили в «Военно-техническом обществе».

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ИСТОЧНИК KP.RU