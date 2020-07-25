В Керченском проливе утонул БТР

Один из трех бронетранспортеров, переплывающих Керченский пролив в рамках ежегодной акции в память о бойцах Красной армии и моряках ЧФ, затонул.

Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, БРДМ-2 прошел отрезок около пяти километров, он двигался первым в колонне.

- БРДМ-2 вышел на отрезок, где есть сильное течение из-за неоднородных перепадов глубины. Помимо этого, был сильный боковой ветер, о котором мы не были предупреждены. Он оказался сильнее, чем мы ожидали, - сообщил Коннов.

По его словам, штатные системы автомобиля оперативно откачивали воду, но она прибывала слишком быстро.

Весь экипаж БРДМ быстро эвакуировали спасатели. Пять человек погрузили на катер МЧС, который находился рядом, никто не пострадал.

После того, как экипаж эвакуировали, около десяти минут пытались спасти тонущую машину, но бронетранспортер ушел на дно.

Все автомобили завершили форсирование пролива по требованию МЧС и развернулись в обратном направлении. До керченского берега машины не добрались, акция завершилась у памятника советским десантникам, погибшим в 1943-1944 году, который находится в Тамани.

Коннов отметил, что решается вопрос извлечения бронетранспортера из воды.

СПРАВКА «КП»

Акция «Дорога мужества.Керченский десант» проходит в Крыму с 2017 года. Организаторы отмечают, что БТРы должны были преодолеть 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом в честь моряков и военных, погибших в ходе Керченско-Эльтигенской операции 1943 года по освобождению Керченского полуострова. Во время форсирования пролива на воду должны были возложить венки.

В 2017 году прошла первая акция «Дорога Мужества». Тогда на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив два экипажа, один из них был женским. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как «Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2».

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