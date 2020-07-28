В Симферополе и Севастополе 28 июля частично отключат электричество
28 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонта электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);
ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);
пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);
проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);
пер. Лиственный, 93-97 (нечет);
пер. Розовый, 34-38 (чет), 23-31 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 16.00
ул. Зеленогорская 2-26,32-36,1-61;
ул. Мысовая 2-14,1-9;
ул. Фарватерная 2-12, 3-9
с 8.00 до 17.00
ул. Адмирала Юмашева 15-А,15-Б,15-В,19-А,19-Б,19-В,19-Г,22,24
с 9.00 до 17.00
пр. Матросский 2-30;
ул. Частника 5;
ул. Нефедова 2-32;
пер. Крепостной 3
с 8.30 до 14.00
ул Камышовое шоссе,13-А,13-Б,11-13,25/1,27,27-А,29/3,29-А
с 7.30 до 16.00
пр. Победы 19,23,29,21-А,23-А,23-Б,25-Б
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ИСТОЧНИК KP.RU