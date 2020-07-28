В Симферополе и Севастополе 28 июля частично отключат электричество

28 Июль 2020 2020-07-28T07:10:46+03:00

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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28 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей энергии возникнут из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет);

пер. Розовый, 34-38 (чет), 23-31 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

ул. Зеленогорская 2-26,32-36,1-61;

ул. Мысовая 2-14,1-9;

ул. Фарватерная 2-12, 3-9

с 8.00 до 17.00

ул. Адмирала Юмашева 15-А,15-Б,15-В,19-А,19-Б,19-В,19-Г,22,24

с 9.00 до 17.00

пр. Матросский 2-30;

ул. Частника 5;

ул. Нефедова 2-32;

пер. Крепостной 3

с 8.30 до 14.00

ул Камышовое шоссе,13-А,13-Б,11-13,25/1,27,27-А,29/3,29-А

с 7.30 до 16.00

пр. Победы 19,23,29,21-А,23-А,23-Б,25-Б

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ИСТОЧНИК KP.RU