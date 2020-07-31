2020-07-31T11:57:40+03:00
Происшествия

ДТП в Крыму с Камазом и микроавтобусом: Что известно о пострадавших

Беременную девушку доставили из Белогорска в Симферополь
Никита ПОЛЬКО
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ДТП на "Тавриде" произошло утром 31 июля. Фото: МЧС по РК.ДТП на "Тавриде" произошло утром 31 июля. Фото: МЧС по РК.
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Санитарная авиация доставила одну из пострадавших в ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе «Таврида» в Перинатальный центр Симферополя.

Ранее, как сообщили в Минздраве Крыма, пострадавшая в аварии беременная девушка находилась в Белогорской больнице. Срок беременности пострадавшей не сообщается.

Кроме этого, четверо пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» также были перевезены из Белогорской больницы в Симферополь. Один из них скончался. Два человека находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

В Белогорской центральной больнице остаются трое пострадавших, один - в тяжелом состоянии.

При этом двое детей были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Им была оказана амбулаторная помощь, законный представитель отказался от госпитализации.

ДТП, в котором на месте погибли 8 человек, произошло утром 31 июля на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Один человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий грузовик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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