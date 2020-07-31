Видео смертельного ДТП в Крыму с участием микроавтобуса и Камаза

31 Июль 2020 2020-07-31T12:38:03+03:00

На трассе «Таврида» в ДТП погибли 9 человек [видео]

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Утром 31 июля на трассе «Таврида» произошло ДТП, в котором на месте погибли 8 человек. Один человек скончался в больнице.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в грузовик.

Расследование уголовного дела по факту аварии находится на особом контроле главного следственного управления СК РФ по Крыму.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, повлёкших гибель людей.

Следствие установило, что 31 июля около 05.00 микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Краснодара в Симферополь, около села Русаковка Белогорского района столкнулся КамАЗом с прицепом, следовавшим в попутном направлении.

Санитарная авиация доставила одну из пострадавших в ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе «Таврида» в Перинатальный центр Симферополя.

Ранее, как сообщили в Минздраве Крыма, пострадавшая в аварии беременная девушка находилась в Белогорской больнице. Срок беременности пострадавшей не сообщается.

Кроме этого, четверо пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» также были перевезены из Белогорской больницы в Симферополь. Один из них скончался. Два человека находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

В Белогорской центральной больнице остаются трое пострадавших, один - в тяжелом состоянии.

При этом двое детей были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Им была оказана амбулаторная помощь, законный представитель отказался от госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU