Видео поднятия со дна Керченского пролива затонувшей бронемашины

Машину поднимают со дна при помощи парашютов. Фото: Андрей Коннов

25 июля затонул один из трех бронетранспортеров, переплывающих Керченский пролив в рамках ежегодной акции в память о бойцах Красной армии и моряках ЧФ.

Спустя пять дней, 30 июля, в Керченском проливе нашли затонувшую бронемашину.

Как стало известно КП-Крым, 31 тюля в 09.00 в Керченском проливе началась операция по извлечению БРДМ-2 на сушу.

- В эти минуты машину подняли со дна и она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде. На данный момент решается вопрос транспортировки машины к берегу, - сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

На видео, которое есть в распоряжении КП-Крым, руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое сообщество» Алексей Мигалин рассказывает о ходе подъема машины на берег.

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